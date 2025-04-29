我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

商務部長：美國與第一個國家達成貿易協議

家中必備延長線 但這10種電器設備不宜使用

南加美籍女子自願被逐出境 原因令人落淚

洛杉磯訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
一名在洛杉磯生活超過20年的無證移民，近日與其美國籍妻子選擇離開美國返回墨西哥，避免被拘留及遣返的風險。（NBC4）
一名在洛杉磯生活超過20年的無證移民，近日與其美國籍妻子選擇離開美國返回墨西哥，避免被拘留及遣返的風險。（NBC4）

一名在洛杉磯生活超過20年的無證移民，近日與其美國籍妻子作出艱難決定，選擇離開美國返回墨西哥，以避免被捕、拘留及遣返的風險。

根據NBC4報導，利納雷斯（Alfredo Linares）八周前與妻子從居住的庫爾富市（Culver City）離開，搬回他位於墨西哥的家鄉。他在離境當天哽咽表示，「今天是我在美國的最後一天，20年了，是離開的時候了。」利納雷斯在十多歲時非法入境美國，過去20年間在餐飲業奮鬥，最終成為一間米其林星級餐廳的主廚。他坦言，選擇自願離境而非等候移民官上門，是基於對突如其來拘留行動的恐懼，「我很擔心會被逮捕、詢問，然後被遣返。」

兩年前，利納雷斯與美國籍妻子克萊恩（Raegan Kline）共同創立街頭餐飲與酒席承辦業務，並且結婚。原希望能藉婚姻調整他的移民身分。但依現行法律，他必須先回墨西哥等待十年以上的申請程序。由於不願長期與妻子分離，他一直期盼移民制度能夠改革。

然而，隨著白宮新政府上台，移民政策日趨嚴苛，讓這對夫妻意識到希望渺茫，最終決定離開洛杉磯，以自己的方式結束這段旅程。

「我愛那裡（洛杉磯），那裡是我真正的家，要離開真的很難受。」妻子克萊恩說，目前她正努力學習西班牙語，適應異鄉生活，「我無法冒這樣的風險，讓丈夫被送去拘留營地、甚至被遣送到薩爾瓦多。」

目前，他們落腳於墨西哥的旅遊城市巴亞爾塔港（Puerto Vallarta），希望這裡能成為他們的新家，並重獲安全與自由。「一切都會沒事的，」利納雷斯表示，「我們要學會放下，這樣才會有更多祝福進來。」

儘管他對未來抱持正向態度，但抵達墨西哥後的頭兩個月，情緒起伏劇烈。他激動地表示，20年來首次與母親見面讓他欣喜若狂，但同時也對於創業與在一個幾乎陌生的國度重啟人生感到焦慮。「我在自己的國家裡，卻感到格格不入，」他說。

克萊恩也坦言，離開美國讓她感到矛盾與內疚，「我甚至感覺自己背叛了美國。其實我是那種會留下來抗爭的人。」當下，他們選擇專注於彼此、新的國度、新的家，並期望在墨西哥展開一段沒有恐懼、真正自由的未來。

墨西哥 移民 洛杉磯

上一則

洛縣系統5萬5000職員罷工48小時 診所圖書館等服務暫停

下一則

性侵六旬老嫗未料是變性人 洛男遷怒爆捶

延伸閱讀

川普上任百日 13.9萬無證客已驅逐出境

川普上任百日 13.9萬無證客已驅逐出境

親青寶貝 世華婦女企管會公益講座

親青寶貝 世華婦女企管會公益講座
執政百日宣傳邊境政策 白宮估美國有2千萬非法移民

執政百日宣傳邊境政策 白宮估美國有2千萬非法移民
回不去…灣區遠距辦公 比全美和世界其他地區更普遍

回不去…灣區遠距辦公 比全美和世界其他地區更普遍
川普想用關稅收入換減稅 對中產階級2大衝擊

川普想用關稅收入換減稅 對中產階級2大衝擊
南加共享住房媒合 獨居長者有賺還有伴

南加共享住房媒合 獨居長者有賺還有伴

熱門新聞

近日一對持有綠卡的華裔夫婦離境三周，如海關時被警告出去太久。（示意圖，美國海關和邊境保護局／Mani Albrecht攝影）

綠卡華人夫婦返鄉三周 竟被海關警告離美太久

2025-04-24 19:30
加州白卡用於非醫療福利遭到聯邦批評。（取自Welbe Health網頁）

加州白卡Medi-Cal被川普盯上 這2項福利恐被砍

2025-04-25 13:11
不成為好市多會員還是有辦法購買其商品。（美聯社）

不是會員 也有方法蹭Costco好康

2025-04-24 22:17
麥當勞5月5日推出新品：McCrispy Strips。（麥當勞）

麥當勞重磅回歸 這款美味成永久菜單新星

2025-04-25 18:03
洛杉磯一名土生土長的女律師收到國土安全部郵件，要求她立即離境。（KTLA）

洛杉磯土生土長女律師被要求離境 結局是這樣

2025-04-25 17:30
美領事官員阻止外國遊客通過「生育旅遊」濫用移民制度。（美國駐華大使館X平台）

美駐華使館：赴美生子全面拒簽 濫用制度恐被吊銷簽證

2025-04-27 16:22

超人氣

更多 >
善用航空公司隱藏版服務 他買經濟艙像搭頭等艙

善用航空公司隱藏版服務 他買經濟艙像搭頭等艙
加拿大汽車衝撞事件釀11死 環球郵報曝嫌犯背景：來自台灣

加拿大汽車衝撞事件釀11死 環球郵報曝嫌犯背景：來自台灣
亞馬遜擬標示關稅成本 白宮：有敵意的政治行為

亞馬遜擬標示關稅成本 白宮：有敵意的政治行為
從烤麵包機到放煙火 紐時1張圖：美國人沒中國製造可能嗎？

從烤麵包機到放煙火 紐時1張圖：美國人沒中國製造可能嗎？
比拜登還糟糕？CNN民調：近6成民眾認為川普讓經濟變差

比拜登還糟糕？CNN民調：近6成民眾認為川普讓經濟變差