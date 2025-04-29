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洛縣系統5萬5000職員罷工48小時 診所圖書館等服務暫停

洛杉磯訊
洛縣5萬5000名工人罷工，導致眾多一線公共服務暫停。（KTLA5電視台）
洛縣5萬5000名工人罷工，導致眾多一線公共服務暫停。（KTLA5電視台）

洛杉磯縣5萬5000名工人28日晚舉行罷工，導致一些公共服務中斷，包括醫療診所、社會工作、圖書館和公園等一線服務。據悉，罷工將持續到30日晚7時。

綜合KTLA5等多家媒體報導，代表洛縣罷工群體的「服務業僱員國際工會」（Service Employees International Union, SEIU）洛杉磯721分會領導人表示，此次罷工起因是洛縣44項違反勞工法的行為，包括將本應由工會成員完成的工作外包等；且未能公平協商新合約。

這是該工會第一次全體成員罷工，為期兩天的大規模罷工，將影響幾乎所有縣級部門，圖書館和一些醫療診所關閉，但醫院繼續開放；野火海灘殘骸清理工作暫停；行政大廳的公共服務櫃檯也會關閉。但罷工承諾不會影響執法和急救服務。

數百位洛縣一線員工28日晚加入洛杉磯綜合醫療中心（LA General Medical Center）外的抗議活動。工會主席David Green在一份聲明中表示，「當局認為他們凌駕於法律之上，認為我們永遠不會罷工，但他們想錯了。」

參加罷工的華裔麻醉護理師Kelly Zhou表示，「我們從事的是醫療保健行業，絕不會讓病人面臨危險而離開，我們已經提前10天通知罷工，這是最後的手段。」她指出，所有醫療服務提供者都面臨壓力，捉襟見肘，但當局卻花費數十億美元外包。

工會稱洛縣屢次違反勞工法，並且未能就生活成本上漲和醫療保險進行誠信談判，工會也對低薪待遇表示憤怒。SEIU 721工會主席David Green表示，工會已對洛縣提出44項不公平勞工行為指控，內容包括不提供公平待遇、不真誠談判、健康和安全問題等。

根據該工會網站，此次「不公平勞工行為」（Unfair Labor Practice，ULP）罷工將直接影響SEIU 721代表的5萬5000多名員工、以及近1000萬洛縣居民。Green指出，「我們還在討論填補空缺職位的問題，洛縣目前有1萬2000個職缺，此外還有大量的外包業務，總價值近78億美元。這些都是我們在談判桌上討論的內容。」罷工導致大量一線公眾服務暫停，據悉，工會的合約三月底已到期，但目前仍未看到解決方案。

縣政委員巴格(Kathryn Barger)在一份聲明中表示，願意接受新的解決方案，但底線很簡單，不能開出無法兌現的支票。財政責任必須指導談判，以確保縣政府服務和運營的長期穩定，並保障縣政府的就業，兩者都不應犧牲。

罷工 洛縣 洛杉磯

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