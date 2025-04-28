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南加世紀野火災區 首棟重建屋今動土 更多屋主想賣地

記者楊青/艾塔迪那即時報導
艾塔迪那伊頓災區首棟新屋重建28日動土。（記者楊青/攝影）
艾塔迪那伊頓災區首棟新屋重建28日動土。（記者楊青/攝影）

艾塔迪那(Altadena)伊頓野火（Eaton Fire）災區，第一棟重建房屋28日破土動工。不過有華人地產經紀表示，重建還是賣地，許多屋主暫時拿不定主意。而當地上市房屋數量已超400棟，創歷史新高。

28日和Steuber一起獲洛杉磯縣伊頓災區重建許可的，共有四戶人家。Steuber表示，她家在伊頓大火中化為灰燼，災後當很多人還在猶豫下一步怎麼辦時，她已開始準備重建家園。「各種手續的辦理和許可申請，前後花了56天」。

新房的現代設計，與原來的傳統風格截然不同。這位來自德國的移民表示，她在艾塔迪那的這棟小房子生活了18年，未來哪裡也不去，這裡永遠是她的家。Steuber說，以前的房子是1924年建的，存活了正好80年，希望新建的房子，長長久久。

包括美國陸軍工程兵、洛杉磯縣政委員巴格（Kathyn Barger）等，參加動土儀式。巴格說，目前伊頓災區的重建步伐較為緩慢，例如Steuber家的重建許可，花了近兩個月，其中洛縣工務局的審批花了兩周，地區計劃部門審批兩周，防火審批兩周，公共衛生部門的審批，又花了兩周。她認為，洛縣政府部門應該加快災區的重建審批效率，數周前她已提案，要求涉及重建審批的部門人員現場辦公，提供災民申請重建一站式服務。

Steuber表示，她雖然是第一個重建戶，周邊仍是一片廢墟，但她不孤獨。火災發生後，社區鄰居每個月聚會一次，交流重建想法，互相鼓勵支持。她表示，按工程計劃，她的新房將在一個月內建成，非常令人期待。

不過與Steuber的高興和樂觀相比，當地許多災民對重建似乎持觀望態度。受當地多家受災戶委託，協助出售災後房產的資深華人地產經紀林珊珊表示，是在原來土地上重建房屋，還是賣掉土地，不少房主仍在觀望，這也是當地重建較為緩慢的另一個原因。目前艾塔迪那上市房產超過400棟，創歷史新高。

林珊珊表示，值得注意的是，伊頓野火似乎也拖累艾塔迪那當地的非受災房屋，數月來當地的非受災房屋價格，較大幅度低於正常市價，成為不少投資人的新目標。

根據洛杉磯縣政府統計，截至4月28日，已收到伊頓災區328份房屋重建申請，其中164份已獲批准，共發放四張建築許可證，63份申請正在進行中。有關伊頓災區重建更多資訊，可前往洛縣政府官網recovery.lacounty.gov/rebuilding。

伊頓災區仍有大片廢墟未清理。（記者楊青/攝影）
伊頓災區仍有大片廢墟未清理。（記者楊青/攝影）
艾塔迪那伊頓災區首棟新屋重建28日動土。（記者楊青/攝影）
艾塔迪那伊頓災區首棟新屋重建28日動土。（記者楊青/攝影）
重建房屋藍圖。（楊青翻拍）
重建房屋藍圖。（楊青翻拍）
火毀前的房屋。（房主提供）
火毀前的房屋。（房主提供）
到28日，伊頓災區仍有大片廢墟仍未清理。（記者楊青/攝影）
到28日，伊頓災區仍有大片廢墟仍未清理。（記者楊青/攝影）
艾塔迪那伊頓災區首棟新屋重建28日動土。（記者楊青/攝影）
艾塔迪那伊頓災區首棟新屋重建28日動土。（記者楊青/攝影）

洛縣 洛杉磯 華人

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