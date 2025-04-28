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南加野火災區 盜竊比去年同期暴增450%

記者楊青/即時報導
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艾塔迪那野火災區重建開始，但大部分地區仍是一片廢墟，偷盜犯罪大幅度上升。（記者楊青/攝影）
艾塔迪那野火災區重建開始，但大部分地區仍是一片廢墟，偷盜犯罪大幅度上升。（記者楊青/攝影）

艾塔迪那(Altadena)野火災區的重建工作正在進行中，洛杉磯縣警方最新公布的統計數據顯示，該地區災後至今盜竊和搶劫犯罪率持續上升；火災發生以來，逮捕人數增加250%，其中許多與盜竊有關，且有居民家不只一次被盜。

根據洛杉磯縣警局數據，從1月1日到4月15日艾塔迪那地區入室盜竊案數量與2024年同期相比暴漲約450%。今年到目前為止，當地警局已收到超過140起入室盜竊案報告。

在近日的一次入室盜竊突擊行動中，洛縣警方當場逮捕15人，警方在盜竊團夥的卡車中發現500多磅銅線、觸媒轉換器，甚至還有自製炸藥。目前八人面臨重罪起訴，七人被控輕罪。

洛縣警局警官Ethan Marquez表示，1月7日火災發生以來，警方經常在艾塔迪那社區巡邏，但盜竊案還是不斷發生。近日，他們遇到兩人試圖偷竊南加愛迪生公司的銅線和電線。兩人穿著個人防護裝備和類似官方的服裝，看上去很像陸軍工程兵團工作人員，但警方攔檢後，發現兩人是盜賊。

居民Morris夫婦的家，災後發生至今已先後三次被盜，第一次是在火災發生後他們撤離的當晚，第二次是在4月初，第三次是4月中旬。竊賊砸碎他們的窗戶，闖入車庫，洗劫他們的家，偷走骨董銀器。

還有居民表示，在逃離火災僅一小時後，竊賊就闖入她家，偷走她先生的艾美獎杯和其他貴重物品，所幸竊賊隨後被警員抓獲，最終拿回大部分物品。

一些居民表示，部分盜賊現在更是肆無忌憚，一些人甚至不偽裝，到處偷盜。也有居民表示，同是野火災區，寶馬山的災後犯罪比艾塔迪那少得多，可能是因為艾塔迪那火毀地區有幾十個入口，交通管制困難；而寶馬山的道路只有幾條，相對容易管理。

目前除繼續在火災地區的道路巡邏，洛縣警局同時在艾塔迪那設立到家巡邏計劃，居民可以請警員巡邏他們的家，有需要的民眾，可發送訊息至[email protected]

艾塔迪那野火災區重建開始，但大部分地區仍是一片廢墟，偷盜犯罪大幅度上升。（記者楊...
艾塔迪那野火災區重建開始，但大部分地區仍是一片廢墟，偷盜犯罪大幅度上升。（記者楊青/攝影）

洛縣 洛杉磯 艾美獎

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