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加州僅18%家庭可負擔中位數住宅 亞裔可負擔率最高

記者朱敏梓／洛杉磯即時報導
根據C.A.R.報告，加州2024年各族裔購房能力全面下降。（示意圖取自Pexels網站）
根據C.A.R.報告，加州2024年各族裔購房能力全面下降。（示意圖取自Pexels網站）

根據加州房地產經紀人協會（California Association of Realtors，C.A.R.）24日發布的2024年住房可負擔性報告，隨著抵押貸款利率持續高位，加州各族裔居民購屋能力進一步下滑。報告指出，去年僅18%的加州家庭能負擔中位價86萬5440美元的獨立屋，較2023年的19%，再度下降。

C.A.R.報告顯示，白人家庭可負擔中位價獨立屋的比例為21%，亞裔家庭為27%，而非裔及西裔家庭，僅為10%和9%。以購買中位價86萬5440美元的住宅為例，假設支付20%頭期款，申請30年期固定利率貸款，利率為6.84%，則每月本息加稅金支出約為5530美元，年收入須達22萬1200美元方可負擔。

C.A.R.指出，雖然2024年亞裔家庭的購屋可負擔率仍高於其他族群，但也從2023年的29%下降至27%。對亞裔家庭而言，橙縣為亞裔家庭購屋最困難地區，僅14%的亞裔家庭有能力負擔中位價住宅。

白人家庭的購屋負擔能力從23%下降至21%。整體而言，所有族群的購屋可負擔能力，皆受到房價上漲及貸款利率維持高位的雙重壓力而下降。

儘管2024年非裔與西裔家庭的購屋負擔落差稍有縮小，但仍存在顯著差距。非裔家庭與全州平均的購屋可負擔率差距由2023年的8.9%縮小至8%，拉丁裔則由9.4%縮小至8.3%。不過，隨著未來一年房價預期持續溫和上漲，即便利率略有下滑，族群間的購屋可負擔差距仍可能維持明顯。

根據美國人口普查局2023年社區調查數據，加州總體自有住房率為55.9%，其中白人為64.4%，亞裔61.5%，拉丁裔45.9%，非裔僅有36.6%。

報告還指出，2024年加州不同族群的家庭年收入中位數差異顯著。白人家庭為11萬1680美元，亞裔為12萬8720美元，拉丁裔為8萬2660美元，非裔為7萬220美元，與全州平均9萬9310美元相比，收入落差高達近30%。

亞裔 加州 利率

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