南加這一華人城市又現隱藏攝像頭 肉眼難發現

隱藏攝像頭外層以假草隱藏，鏡頭正對屋主家。（ABC新聞）

隱藏攝像機頻繁出現在南加 各地區，包括不少華人 聚集城市，引發屋主擔憂。ABC 7電視台報導，近日一名洛杉磯縣西柯汶那市（West Covina）屋主，在自家灌木叢中發現用假草做偽裝的隱藏攝影機，擔心自己成為犯罪目標。

屋主向ABC 7電視台透露，25日（周五）晚在E. Cortes街的住宅澆灌植物時，意外注意到灌木叢中有微光。他進一步查看，驚訝發現一個裝置，外層以假草隱藏，鏡頭正對他的家。

警方經過初步調查，確認該裝置是監控攝影機，專門用來觀察屋主的出入情況。至於這台攝影機是誰放置、目的為何，目前尚未確定。

近年來，在南加地區，類似事件有逐漸增加趨勢。不法分子常將攝影機偽裝成園藝裝飾物，放置居民院落中，以便掌握住戶行蹤，伺機行竊。過去一年，在華人聚集的奇諾岡市（Chino Hills）曾發現偽裝成花朵的攝影機，阿罕布拉市（Alhambra）、亞凱迪亞 市、聖塔芭芭拉市（Santa Barbara）及Lost Hills地區，也陸續發現與景觀結合的隱藏監控裝置。

調查員指出，這些裝置的使用，可能與來自南美的「竊盜旅遊集團」有關，這些團體專門前來美國從事有計畫的入室竊盜。

在此次事件中，屋主阮先生（George Nguyen）幸運在住宅遭竊前就發現攝影機，但他表示，得知有人秘密監視自己，仍感到不安。

「我當時沒認出那是什麼東西，直到我用腳踢了一下，發現它很重，感覺像是一種裝置」，阮先生表示，「當我撿起來時，看到它亮著綠燈，才確認是攝影機。」

西柯汶那市警局稱，上個月也在同一地區發現另一台對著民宅的攝影機，目前尚不清楚兩起事件是否有關聯，案件仍在調查中，目前尚無人被逮捕。

阮先生表示，他已將此事告知鄰居，大家開始檢查自家周圍是否有異狀。鄰居Alex Beard說，聽到這個消息，真的很不安，他立刻到外面檢查住宅，確保周圍安全無虞。