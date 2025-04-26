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洛僑台灣菁英職涯博覽會 聚焦AI大有可為

記者王若然／艾爾蒙地即時報導
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「北美台灣菁英職涯博覽會」嘉賓合影。（記者王若然／攝影）
「北美台灣菁英職涯博覽會」嘉賓合影。（記者王若然／攝影）

第三屆「北美台灣菁英職涯博覽會」（TECCNA）26日在洛杉磯華僑文教中心舉辦，本屆博覽會圍繞人工智能AI）主題，邀請企業創辦者、高管演講行業熱門主題。當天博覽會人潮湧動，甚至吸引了來自亞利桑納州（Arizona）的台灣青年。

「北美台灣菁英職涯博覽會」由台灣青年美國職涯發展協會（CTUSA）及南加玉山科技協會合作舉辦。台灣青年美國職涯發展協會會長蔚忠諺（William Wei）介紹，今年剛好是協會創辦十週年，創會宗旨包括幫助台灣青年在美國的職涯發展。十年期間通過會議、展會等交流方式逐漸發展出完整體系，幫助了包括留學生以及在美多年尋求職業發展機會的台灣人。他說，人工智能是當下最火熱的話題之一，當天的博覽會邀請行業領袖為大家提供如何利用人工智能更好地適應現代工作市場和環境。

南加玉山科技協會理事長楊琮欽（Christopher Yang）介紹，現代社會中科技是社會進步的重要推動力，科技行業是一個理想的職涯發展道路。科技界目前正在重新構架勞力結構，一方面在裁員，另一方面又在其他領域招收人才。在未來人工智能的發展下，他比較看好數據科學、資源架構等職業領域的發展。

洛杉磯華僑文教中心主任鍾佩珍介紹，她今年1月新到任，見證了眾多在洛僑中心舉辦的活動中，但當天的「北美台灣菁英職涯博覽會」的參與人員是最年輕的。她說，就像蔚會長提及的，該活動是為了幫助來美的台灣人在這裡落地生根，發展他們的專業事業。她認為，能把所有台美人聯繫起來大有可為。洛僑中心能夠提供場地，成為資訊平台，讓在美的青年與台灣做連通，共創美好未來。

當天的博覽會邀請到Nuleep執行長Grace Park以及LOST iN企業創辦人兼COO Anton Reut兩位嘉賓，他們分別帶來「探討AI如何改變工作方式，遠程工作帶來的新機會，以及未來職場的變革」和「深入討論在AI時代，哪些技能能讓專業人才保持競爭力並脫穎而出」的主題演講。

其他來賓還包括：僑務諮詢委員遲景林，全球玉山科技協會理事長俞寧寧，台灣總統府國策顧問田詒鴻，駐洛杉磯台北經濟文化辦事處經濟組組長劉倫正等。

南加玉山科技協會理事長楊琮欽（Christopher Yang）。（記者王若然／...
南加玉山科技協會理事長楊琮欽（Christopher Yang）。（記者王若然／攝影）
台灣青年美國職涯發展協會會長蔚忠諺（William Wei）。（記者王若然／攝影...
台灣青年美國職涯發展協會會長蔚忠諺（William Wei）。（記者王若然／攝影）
洛杉磯華僑文教中心主任鍾佩珍。（記者王若然／攝影）
洛杉磯華僑文教中心主任鍾佩珍。（記者王若然／攝影）

人工智能 洛杉磯 AI

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