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微醺與美妝精彩體驗 盡在南加世華「姐妹一刻鐘」

記者張庭瑜/洛杉磯即時報導
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專業彩妝師許怡雲（左）於「姐妹一刻鐘～微醺之美、優雅綻放」活動中，分享熟齡妝容秘訣，協助與會姐妹展現自然自信之美。（記者張庭瑜/攝影）
專業彩妝師許怡雲（左）於「姐妹一刻鐘～微醺之美、優雅綻放」活動中，分享熟齡妝容秘訣，協助與會姐妹展現自然自信之美。（記者張庭瑜/攝影）

世界華人工商婦女企管協會南加州分會26日舉辦「姐妹一刻鐘～微醺之美、優雅綻放」活動，結合紅酒品鑑、彩妝趨勢分享與教育規畫講座，內容涵蓋紅酒風味辨識與品鑑禮儀、2025年彩妝技巧及持續自我成長的重要性，帶領與會者在輕鬆氛圍中深化生活美學，汲取專業新知，並在交流中激盪靈感。

活動內容涵蓋教育規畫、美妝趨勢及紅酒品鑑三大主題。教育規畫講座由Stanford Leadership執行長王楊士慧主講子女升學規畫，包括SAT考試、加州大學系統及常春藤名校申請策略。紅酒品鑑部分由Wonderful Sips Wine Club創辦人Miranda擔任講師。講座中分享紅酒常見誤區、品鑑技巧及社交禮儀，引導與會者從色澤、香氣到口感細細體驗不同產地與年份的紅酒風味，提升品味與自信。彩妝分享則由擁有超過20年經驗的資深彩妝師許怡雲主講，曾服務眾多藝人及明星的她，此次針對熟齡女性，傳授快速精準的彩妝技巧，強調正確手法，幫助與會者展現由內而外的自信魅力。

南加州分會會長李敏華表示，「姐妹一刻鐘」活動讓忙碌的職業婦女暫時放下壓力，於愉快氛圍中學習紅酒、彩妝與教育規畫知識，為生活增添色彩。世華總會副總會長陳玲華指出，「姐妹一刻鐘」為世華經典活動，並肯定召集人王姿容的創新安排，展現南加州分會的多元與凝聚力。駐洛杉磯台北經濟文化辦事處副處長陳令欣則表示，世華展現出凝聚力、專業與打破性別藩籬的精神，充分體現當代女性多元風采與領導力。經文處領務組副組長江月琇讚賞世華活動細緻用心，並強調紅酒知識對外交工作的重要性。

洛杉磯台貿中心閉達玉主任也讚賞南加州分會每次活動都能帶來耳目一新的感受。洛杉磯華僑文教服務中心副主任方瓊逸則介紹，僑委會近期推出多項活動，包括僑台商食品產業低碳轉型研習班、僑台商淨零碳排種子培訓班、海外青年文化大使計畫，鼓勵14至17歲青少年踴躍參加，增進專業與文化連結。

陳玲華指出，「姐妹一刻鐘」展現南加州分會創新與凝聚力，將紅酒、彩妝與教育完美結合...
陳玲華指出，「姐妹一刻鐘」展現南加州分會創新與凝聚力，將紅酒、彩妝與教育完美結合，為活動增添新意。（記者張庭瑜/攝影）
世華南加州「姐妹一刻鐘」，微醺與美妝體驗活動大合照。（記者張庭瑜/攝影）
世華南加州「姐妹一刻鐘」，微醺與美妝體驗活動大合照。（記者張庭瑜/攝影）
李敏華勉勵與會姐妹把握學習機會，從紅酒品鑑、彩妝藝術到教育規畫，為人生增添光彩。...
李敏華勉勵與會姐妹把握學習機會，從紅酒品鑑、彩妝藝術到教育規畫，為人生增添光彩。（記者張庭瑜/攝影）
陳令欣讚賞世華活動細緻專業，肯定南加州分會展現凝聚力與性別平等精神，突顯當代女性...
陳令欣讚賞世華活動細緻專業，肯定南加州分會展現凝聚力與性別平等精神，突顯當代女性多元風采。（記者張庭瑜/攝影）

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