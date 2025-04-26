微醺與美妝精彩體驗 盡在南加世華「姐妹一刻鐘」

專業彩妝師許怡雲（左）於「姐妹一刻鐘～微醺之美、優雅綻放」活動中，分享熟齡妝容秘訣，協助與會姐妹展現自然自信之美。（記者張庭瑜/攝影）

世界華人工商婦女企管協會南加 州分會26日舉辦「姐妹一刻鐘～微醺之美、優雅綻放」活動，結合紅酒品鑑、彩妝趨勢分享與教育規畫講座，內容涵蓋紅酒風味辨識與品鑑禮儀、2025年彩妝技巧及持續自我成長的重要性，帶領與會者在輕鬆氛圍中深化生活美學，汲取專業新知，並在交流中激盪靈感。

活動內容涵蓋教育規畫、美妝趨勢及紅酒品鑑三大主題。教育規畫講座由Stanford Leadership執行長王楊士慧主講子女升學規畫，包括SAT考試、加州大學 系統及常春藤名校申請策略。紅酒品鑑部分由Wonderful Sips Wine Club創辦人Miranda擔任講師。講座中分享紅酒常見誤區、品鑑技巧及社交禮儀，引導與會者從色澤、香氣到口感細細體驗不同產地與年份的紅酒風味，提升品味與自信。彩妝分享則由擁有超過20年經驗的資深彩妝師許怡雲主講，曾服務眾多藝人及明星的她，此次針對熟齡女性，傳授快速精準的彩妝技巧，強調正確手法，幫助與會者展現由內而外的自信魅力。

南加州分會會長李敏華表示，「姐妹一刻鐘」活動讓忙碌的職業婦女暫時放下壓力，於愉快氛圍中學習紅酒、彩妝與教育規畫知識，為生活增添色彩。世華總會副總會長陳玲華指出，「姐妹一刻鐘」為世華經典活動，並肯定召集人王姿容的創新安排，展現南加州分會的多元與凝聚力。駐洛杉磯 台北經濟文化辦事處副處長陳令欣則表示，世華展現出凝聚力、專業與打破性別藩籬的精神，充分體現當代女性多元風采與領導力。經文處領務組副組長江月琇讚賞世華活動細緻用心，並強調紅酒知識對外交工作的重要性。