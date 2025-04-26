首屆雙親節暨園遊會5月登場 南加大專校友會年度盛事

南加大專校友會雙親節暨園遊會新聞發布會大合照。（記者張庭瑜/攝影）

為凝聚社區親情、表達對雙親的感恩之情，南加州 中國大專院校聯合校友會首度創設「雙親節」，5月10日同日舉辦慶祝大會及園遊會，節目包括雙親表揚、兒童才藝比賽、書畫展與超過40個園遊會攤位，邀請藝人與貴賓共襄盛舉，打造僑界春季最具溫度與創意的年度盛事，歡迎民眾閤家參與。

此次活動首次結合母親節 與父親節舉行，彰顯中華文化重視孝道的精神，也體現對性別平等與家庭價值的重視。聯合校友會會長曾翔瑜指出，該會以往每年舉辦母親節活動，今年首度創新整合為「雙親節」，以提升整體包容性與家庭參與感。活動籌備充裕、規模空前，團隊上下齊心，力求圓滿成功。理事長湯克成補充，籌備過程緊湊但有序，展現團隊專業與熱情，也感謝幕後義工的無私奉獻。

洛僑中心主任鍾佩珍認為，活動兼具創意與教育意義，傳遞孝道價值與性別友善理念。行政院政務顧問、僑務諮詢委員陳玲華也表示，「雙親節」設計體現對家庭關係與性別角色的平衡思考，鼓勵家庭成員共同參與，具深厚文化意涵。

活動召集人、第一副會長廖瓔蓮指出，此次亦是自2013年以來首次重新舉辦園遊會，邀請多位藝人與表演團體參與。館內將進行優秀雙親、百歲人瑞與模範家庭表揚，安排兒童繪畫與歌唱比賽頒獎、才藝演出，現場更有六位書畫名家揮毫與花藝展，並邀請知名歌星劉明珠親臨演出，為活動增添亮點。

園遊會攤位達40個，涵蓋食衣住行，舞台節目多達64場，內容包括民族舞蹈、旗袍秀、魔術與兒童才藝演出，展現社區多元文化與藝術活力。其中，華航提供台北、洛杉磯來回機票作為抽獎獎品，現場觀眾皆有機會。

此外，校友會也將於本月26日舉辦第二屆匹克球比賽，由淡江大學校友會會長劉艷秋召集，共吸引107位來自20餘所大學的校友報名，年齡介於13歲至80餘歲。比賽將於16個球場進行。總幹事陳煒翔指出，本次更特別編排匹克球動作結合音樂的舞蹈，由台大與淡江校友聯合演出。