「你們正在恐嚇社區」 洛縣波莫那汽修廠又遭突襲
洛杉磯縣波莫那市（Pomona）一家名為Moon Auto Collision的汽車修理廠，25日遭執法部門突襲搜查，由河濱縣警察局特別調查科和國土安全部（Department of Homeland Security）特別反應小組共同執行，持有法庭簽發的毒品搜查令。市長親赴現場扺制，移民監督組織及小企業主則批評此舉對居民生活與經濟活動帶來衝擊。
桑多瓦爾（Timothy Sandoval）市長接獲線報後親赴現場質詢，並接受主流電視採訪表示，收到移民監督組織的訊息後，他才得知市內正在進行執法行動。現場影片中可見，市長對執法人員指出：「你們正在恐嚇我們的社區。我理解你們是在執行任務，但這是你們所帶來的影響。他們是勤勞且善良的人們。」
多位小企業主也指出，此次行動對顧客及員工造成了明顯影響。帝國汽車公司（Empire Auto）負責人阿里（Mubashir Ali）表示，不少顧客因恐懼不再前來消費，工人們也心生畏懼，當天就有兩人缺勤。部分移民倡議者則質疑地方警局與國土安全部的合作是否合法。波莫那經濟機會中心（Pomona Economic Opportunity Center）代表包蒂斯塔（Claudia Bautista）表示，加州「價值法案」（SB 54）限制地方執法單位與聯邦移民官員的合作，除非符合特定條件，否則不得例外執行。
Moon Auto Collision負責人表示，該企業為家族經營，對於突遭搜查深感遺憾與不安。桑多瓦爾則承諾，他將持續追查25日執法行動的更多細節，向社區交代清楚。
這起突襲行動發生於本周初的移民執法部門大掃蕩之後。當時，波莫那市的一名58歲的理髮店老闆遭持槍拘押，另有十多名日工於家得寶（Home Depot）停車場被捕。
儘管警方強調，25日於Moon Auto Collision執行的是毒品搜查令，但社區對近期的移民執法行動依然憂心忡忡。
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