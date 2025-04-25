我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普堅稱習近平有打電話來 中駐美使館駁斥

4700多名國際學生恢復合法身分「像有人突然開了燈」

MIT華裔學者曾被當間諜 百人會論壇現身說法

記者劉子為/洛杉磯即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
華裔學者陳剛分享被錯誤逮捕的親身經歷，左起：孫自華、陳剛、Seth DuCharme、駱家輝。（記者劉子為/攝影）
華裔學者陳剛分享被錯誤逮捕的親身經歷，左起：孫自華、陳剛、Seth DuCharme、駱家輝。（記者劉子為/攝影）

美國司法部於2022年正式終止「中國行動計畫」（China Initiative），這項針對華裔學者的計畫因種族針對性及打壓學術合作而廣受批評。然而，歧視性的國家安全政策並未隨之消失，政府的關注焦點轉向了私營企業、科技產業及商業投資領域。華裔與亞裔美國專業人士依然面臨經濟限制、擴大監控等挑戰，在日益演變的國家安全框架下，困境加劇。

4月25日，百人會年會中的一場論壇探討了「中國行動計畫」終止後，新的監管對象、國安驅動下歧視政策的持續擴張，以及未來的走向。論壇主持人、美國諾頓羅氏律師事務所（Norton Rose Fulbright US）合夥人孫自華（Brian Sun）指出，美國歷史上，國家安全往往凌駕於民權之上。「美國各族裔移民幾乎都遭遇過歧視與仇恨，非裔、西班牙裔、華人皆然。」孫自華表示，今日中美之間的對抗讓類似排斥華人的歷史再次重演。他強調，中國裔美國人在移民法領域推動的諸多重大判例，是爭取公平權利不可抹去的一部分。

麻省理工學院（MIT）教授陳剛分享了自己曾被錯誤逮捕的經歷。他回憶，2021年初，他被指控是間諜，在火車上被逮捕，他成為了新聞發布會上的焦點，被指控非法收受近3000萬美元資金，儘管並不成立。陳剛感慨，儘管遭遇司法不公，但他因MIT的堅定支持而成為不幸中的幸運者。MIT師生迅速召開會議，發表公開信，反駁政府指控，並高呼「我們都是陳剛」。一年後，聯邦檢察官撤銷指控，並親自向陳剛道歉。

陳剛指出，儘管「中國行動計畫」被終止，但針對華裔學者的監視與干擾並未停止，學術界仍籠罩在恐懼之中。根據美國亞裔學者論壇（AASF）調查，17%的華裔學者認為在美國已不再安全，許多人停止申請政府研究資助。他提到，自己也因擔憂敏感領域風險，決定不再從事半導體相關研究，而轉向水資源領域。

曾任美國駐華大使的駱家輝（Gary Locke）亦指出，美國政府對華裔科研人員的懷疑與打壓，正在侵蝕美國引以為傲的民權與自由。他批評，當政府選定特定族群進行調查，並「尋找罪名」加以起訴時，美國正步向其自認為對立的專制國家之路。他並警告，出生公民權正面臨挑戰，若憲法保障被削弱，最終將影響所有美國人。

曾任聯邦檢察官的杜查姆（Seth DuCharme）從司法角度補充，國安案件須以「調查犯罪，而非調查個人」為原則。他強調，當國家安全成為起點，若檢調機關帶著「這個人一定有問題」的偏見展開調查，將嚴重違背法治精神，並對當事人造成無可挽回的個人與職業損害。他呼籲，在涉及國安與外國勢力指控時，應特別謹慎區分言論自由與真正的間諜行為，避免因模糊界線導致寒蟬效應。與會專家一致認為，美國應堅守正當法律程序、反對基於種族或國籍的集體定罪，確保國家安全措施不以犧牲基本人權為代價。

此次年會上，曾遭受不當起訴的紐約市警官昂旺（Baimadajie Angwang）亦有出席。昂旺出生於西藏，後歸化成為美國公民，曾因被指控為中國駐紐約領事館刺探藏人社區情報，在未獲保釋前羈押六個月。最終，美國政府正式撤銷對他的所有指控。昂旺表示，華裔社群正面臨針對性的打壓，相似的歷史似乎正在重演，他呼籲民眾應更加團結，攜手對抗不公平政策，維護自身權利。

陳剛感慨，儘管遭遇司法不公，但他因MIT的堅定支持而成為不幸中的幸運者。（記者劉...
陳剛感慨，儘管遭遇司法不公，但他因MIT的堅定支持而成為不幸中的幸運者。（記者劉子為/攝影）

華裔 歧視 昂旺

上一則

十分之一亞太裔 南加內陸重要力量

延伸閱讀

川普：除非中國有實質動作 否則不會降關稅

川普：除非中國有實質動作 否則不會降關稅
川普：信任黃仁勳魏哲家會實現對美投資承諾

川普：信任黃仁勳魏哲家會實現對美投資承諾
川普啟程赴羅馬參加教宗葬禮：市場開始適應關稅政策

川普啟程赴羅馬參加教宗葬禮：市場開始適應關稅政策
管控貿易戰衝擊 路透：中國對部分美國商品豁免關稅

管控貿易戰衝擊 路透：中國對部分美國商品豁免關稅
川普接受時代雜誌專訪：我已達成200個協議

川普接受時代雜誌專訪：我已達成200個協議
強硬面對關稅戰 分析：中國賭川普會讓步

強硬面對關稅戰 分析：中國賭川普會讓步

熱門新聞

近日一對持有綠卡的華裔夫婦離境三周，如海關時被警告出去太久。（示意圖，美國海關和邊境保護局／Mani Albrecht攝影）

綠卡華人夫婦返鄉三周 竟被海關警告離美太久

2025-04-24 19:30
美國出生公民收到DHS郵件要求立即離開，否則將被驅逐出境。（NBC電視台）

美國出生公民為何收「立即離境」通知 否則將被驅逐？

2025-04-21 15:06
根據實測分析，消費者若將日常常用的十大類商品選用Kirkland品牌，全年可輕鬆省下數百美元。（本報檔案照）

輕鬆省百元 好市多Kirkland十類商品巨划算

2025-04-18 17:58
好市多商品從平價的熱狗到奢侈品金塊，誘發消費者多買也不心疼。（好市多網頁）

「我買了一個300元蘋果派」專家：陷好市多效應

2025-04-17 22:48
律師建議收到離境通知的美國公民，應收集包括出生證明、護照等文件，以證明自己公民身分。（示意圖，取自Pexels/Bruno Curly)

移民局要你離境? 美國公民若收到通知該怎麼辦

2025-04-20 22:37
該處房屋最終以加價108萬美元的價格成交。（受訪者提供）

200多萬房加價108萬 南加這華人區房屋引瘋狂搶購

2025-04-21 21:15

超人氣

更多 >
12星座表裡不一排行 沒人看出他骨子裡超愛錢

12星座表裡不一排行 沒人看出他骨子裡超愛錢
加州白卡Medi-Cal被川普盯上 這2項福利恐被砍

加州白卡Medi-Cal被川普盯上 這2項福利恐被砍
川普專訪先稱習近平曾致電 後又閃說不評論此事

川普專訪先稱習近平曾致電 後又閃說不評論此事
疫情期間缺貨恐重演 這些熱門商品最先斷貨

疫情期間缺貨恐重演 這些熱門商品最先斷貨
持綠卡華人夫婦返鄉3周 海關警告：出去太久

持綠卡華人夫婦返鄉3周 海關警告：出去太久