十分之一亞太裔 南加內陸重要力量

2025南加州內陸帝國亞太裔（AAPI）現狀報告發布會。（記者啟鉻／攝影）

加州亞太裔與亞美事務委員會（CAPIAA）25日在河濱市發布2025內陸帝國亞太裔（AAPI）現狀報告。指出現今，內陸帝國每十位居民中就有一人是亞太裔成員」，已經成為當地不可忽視力量。但也遇到資源不足、心理及健康挑戰。報告凸顯投資內陸帝國AAPI社群的迫切性，並放大該族群在地區規畫與政策制定中的聲音。

報告題為「十分之一：內陸帝國亞裔 、夏威夷原住民 與太平洋島民現況」（One in Ten: The State of Asian Americans, Native Hawaiians and Pacific Islanders in the Island Empire），報告指出，內陸帝國如今每十位居民中就有一人是亞太裔族群成員。包括河濱縣與聖伯納汀諾縣的內陸帝國地區，是全美人口成長最快的地區之一。總面積超過2萬7000平方英里，擁有逾450萬名居民。這片廣闊土地上，亞裔美國人、夏威夷原住民與太平洋島民（統稱AAPI）人口迅速增加，成為當地不可忽視的力量。

報告認為，AAPI社群對當地經濟貢獻十分關鍵，尤其在醫療保健、物流、以及小型企業經營等產業中扮演要角。許多家庭選擇遷入此地，為的是擁有可負擔住房、高品質教育及穩定的經濟機會。然而，儘管人口成長快速，AAPI社群卻長期被排除在重要的經濟機會、政治代表性以及資源分配討論之外。

內陸帝國相較於鄰近的洛杉磯與橙縣，在資金分配與基礎建設方面本就處於劣勢。對AAPI社群而言，這種差距更加明顯。許多為AAPI服務的社區組織規模小、資源有限，雖然在基層服務中展現強大韌性與貢獻，卻常常因缺乏資金與能見度而難以擴大影響力。這些「小而強」的組織，正是社區改變的推手，卻也深陷於資源不足的「低能量循環」。

此外，AAPI社群正面臨越來越多的健康與心理挑戰。從事倉儲與勞力密集工作居民，長期健康風險與職業傷害日益嚴重；而無論年齡與職業，心理健康也成為社區共同的隱憂。但目前區域內缺乏具備文化與語言敏感性的服務資源，無法有效因應日益迫切的需求。

針對以上問題，報告提出了關鍵建議：設立以AAPI為核心的社區基金，仿效地區內如非裔平權基金（Black Equity Fund）、CIELO基金等現有資金模式，創建能長期支持AAPI組織與項目的資金平台；強化非營利組織的能力建設與導師支持，特別是透過像內陸帝國社區協作組織（IECC）這類平台，提升組織營運與擴展能力；推動更多公私協力的社區合作模式，以河濱縣社區健康夥伴計畫為例，打造涵蓋教育、醫療、青年、文宣等領域的綜合合作機制。

同時，建議強化AAPI組織與區域合作網絡的連結，如與Inland Empire United（公民參與）、Growing Inland Achievement（教育）、Inland Empire Labor Council（勞工）等既有平台協作，提升整體能見度與政策影響力。

報告指出，AAPI族群在內陸帝國的角色，早已從少數族裔的身影轉變為驅動地方發展的重要力量。要讓這股「十分之一的力量」真正轉化為結構性改變，必須正視其潛力，也需具體投資於其組織能量、社區聲音與永續發展的基礎建設。