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麥當勞重磅回歸 這款美味5／5成永久菜單新星

記者王若然／洛杉磯即時報導
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麥當勞5月5日推出新品：McCrispy Strips。（麥當勞）
麥當勞5月5日推出新品：McCrispy Strips。（麥當勞）

麥當勞（McDonald’s）將在5月5日正式推出一款永久新品：脆皮雞柳（McCrispy Strips），這款雞柳在五年前曾限時出售，獲得一片好評，如今再次推出並成為菜單上的永久商品，讓很多民眾驚喜不已。

麥當勞24日宣布，將在5月5日正式推出這款新品，不過有些店面目前已經上新。根據麥當勞網站，這款雞柳是裹著酥脆金黃色麵包屑的100%全白雞柳條，外層為黑胡椒味。與這款雞柳同步推出的還有奶油辣椒醬（Creamy Chili Dip），為「味道濃郁、香甜」的醬料，搭配脆皮雞柳，恰到好處。當然，民眾也可以搭配其他醬料如Tangy Barbecue，Spicy Buffalo或Creamy Ranch。

麥當勞市場與顧客體驗主管Alyssa Buetikofer在一份新聞稿中表示，消費者希望看到更多的雞肉類菜單。她說，「在快餐行業，對雞柳的需求很大，因此我們知道必須要給消費者更美味，值得他們等待的新品。我們傾聽了粉絲的聲音，推出了一個他們肯定喜愛的產品。」

根據USA Today，脆皮雞柳以三個和四個的份量大小出售。因為每個地區店面的價格不同，麥當勞並未透露其價格。不過根據Burger Beast，三個雞柳的價格大約為4.99美元（包含兩個醬料），四條售價5.99美元。

截至25日，已經有華人在社交平台發帖稱在北加州的麥當勞店內點餐了這款新品，有華人稱，這款雞柳最好趁剛做好的時候吃，外焦里嫩，配上新出的辣奶油醬，十分美味。還有華人表示，之前麥當勞有這款雞柳的時候，她每天放學都會去吃，但是後來沒有了。如今又重回菜單，她很興奮。

除了脆皮雞柳，麥當勞還將於今年晚些時候推出「雞肉卷」（Snack Wraps），用炸雞條卷在薄餅中，這也是一款廣受好評的回歸美食。

麥當勞 華人 加州

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