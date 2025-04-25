洛杉磯土生土長女律師被要求離境 結局是這樣

洛杉磯一名土生土長的女律師收到國土安全部郵件，要求她立即離境。（KTLA）

根據KTLA的報導，一名在洛杉磯執業的移民 女律師爆料，近日收到來自國土安全部 （DHS）的電子郵件，被要求「立即」離境，儘管她是土生土長的美國公民 。

這位律師Harriet Steele表示，4月10日，她收到一封措辭嚴厲的官方郵件，內容要求她必須「自行離開美國」，並警告若滯留不走，將面臨刑事起訴與民事處罰。她說，「我第一次讀到時整個人愣住了，完全不敢相信。」她還指出，這封信件甚至連基本的身分資訊都未標明，只簡單聲稱「DHS已終止你的假釋身分，請勿試圖繼續滯留」。

身為美國公民、父母皆為美國國籍、本人已取得法學學位及持牌執業的律師，Harriet坦言，即使自己深知法律程序，仍難掩震驚與不安，「若是無證移民收到這種通知，恐慌情緒可想而知。」

對於這起烏龍事件，國土安全部解釋是系統操作失誤所致，稱海關曁邊境保護局（CBP）在批次發送移民通知時，若使用了非當事人本人登記的郵箱，例如律師聯絡信箱就可能誤傳。但當局並未公布受影響人數。媒體調查發現，類似錯誤並非孤例，麻州一名移民律師與康州一名醫師，作為美國公民也收到了離境通知。

Harriet指出，這樣的失誤並非單一個案，而是反映出近來大規模驅逐政策背後的混亂與脫序。「這三個月來，我們看到太多混亂且帶有威嚇色彩的政策，逼得人們在壓力下自我驅離。」身為代理無人陪伴移民孩童的律師，Harriet透露，這封錯誤郵件確實讓部分當事人產生恐慌，但她不會因此退縮，「無論收件人是不是公民，這樣的恐嚇都是不能接受的。我會堅守在移民法律服務的第一線。」

法律專家也提醒，若美國公民誤收離境通知，應盡速尋求專業律師協助，避免個人資料被誤植入執法系統，導致後續更嚴重的法律糾紛。