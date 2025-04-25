好市多金條成為黃金投資者入門首選

好市多100g的金條。（好市多網站截圖）

隨著黃金價 格的飆升，22日一度突破每盎司3500美元，導致好市多 （Costco ）再次成為希望立即獲得意外之財的貴金屬收藏家熱門地點。一名已投資3萬美元的黃金買家稱，好市多的金條和金幣已成為他的「入門級產品」。

據BusinessInsider報導，一位匿名的買家表示，今年已購買了價值超過3萬美元的黃金產品，其對金價上漲如此之快越來越感到擔憂。這名黃金投資者今年才開始購買黃金，且隨著政治和經濟環境變得更難預測而開始收購黃金，黃金成為衡量事情會變得多糟糕的標準。

這名投資者表示，對於黃金投資小白來說，好市多的金條是黃金投資的入門產品。尤其是好市多22日上架的幾款產品，包括100克的金條和1盎司的金價非常接近現貨市場價格，而使用好市多Citi信用卡的Costco Executive會員，還可獲得相當於購買價格約1%到2%的淨獎勵。換句話說，好市多基本上是在給一些會員錢，讓他們把美元兌換成黃金，Executive會員獎勵上限為每年1250美元，但公司信用卡購物獎勵不受限制。

不過這名投資者只是黃金持有者，而不是賣家，因為一些買過好市多金條的人發現，很難以值得的價格快速出售其金條和金幣，大多數收藏家建議與值得信賴的當地黃金經銷商建立關係來進行交易。

一名好市多經理表示，他的店偶爾會進貨大約10到20根金條，通常會在一周內售完，有時幾天內就會售完。

隨著金價從22日的水平下跌，Costco黃金愛好者23日在Costco貴金屬Reddit社群上討論標價更新以反映市場變化的滯後時間。一位Reddit用戶寫道，好市多不像在線金銀經紀商那樣提供實時價格。他們的定價比現貨價格滯後一兩天，這對於在金價飆升時購買的顧客來說非常好，有時好市多定價在返現之前低於現貨價格。