蓄意鋸斷洛市樹木 嫌犯被控八項重罪

45歲的Samuel Patrick Groft涉嫌用電鋸破壞洛杉磯地區樹木被捕，並面臨八項重罪起訴。（LAPD）

洛杉磯 一名涉嫌破壞和鋸損樹木的男子被捕，被控八項破壞公共財產重罪，保釋金10萬美元。

45歲的Samuel Patrick Groft是本周22日下午4點30分左右被捕的。洛杉磯市警察局表示，當時他正在毗鄰好萊塢 （101）高速公路的Custer Ave.和Sunset Blvd交口附近作案，用電鋸鋸樹木。

警方稱，Groft涉嫌犯罪的模式是，騎著自行車到一處地方，乘人少時用電鋸鋸樹。目前警方接到的報告，包括上周四午夜左右，在洛杉磯市中心的Cesar E. Chavez大道和北百老匯 500號街區附近；上周五下午3時40分左右，在洛杉磯西湖區西八街1500號街區和聯合大道交口附近；上周六凌晨1時20分左右，在洛杉磯350 S. Grand Ave.，位於第三街和第四街之間；本周二下午2時左右，在洛杉磯森林墓園附近的Treadwell街300號街區；以及當天下午2點過在Glassell公園附近的Glendale和San Fernando路交口。洛杉磯市警方連續多天接到民眾舉報，22日下午發布社區警報，並附上嫌疑人圖片，呼籲社區提供線索。Groft在警報發出數小時後再次作案，被民眾和警方逮個正著。

警方表示，他們正在尋找更多受害樹木的見證人，Groft可能要為更多目前暫時未報告的犯罪行責任。警方呼籲任何知情者或目擊者提供消息，洛市警察局警探：213-924-8930；非工作時間請聯絡值班指揮官：213-486-6618；或匿名舉報：800-222-8477，或造訪lacrimestoppers.org。

洛杉磯市議會23日就此系列事件提出一項動議，要求對任何損壞或砍伐城市樹木犯罪加大懲罰力度，將考慮根據遭破壞樹木的樹齡、受損程度和樹冠損失百分比，加重對犯罪人懲罰。