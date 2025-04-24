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綠卡華人夫婦返鄉三周 竟被海關警告離美太久

記者王若然／洛杉磯即時報導
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近日一對持有綠卡的華裔夫婦離境三周，如海關時被警告出去太久。（示意圖，美國海關和邊境保護局／Mani Albrecht攝影）
近日一對持有綠卡的華裔夫婦離境三周，如海關時被警告出去太久。（示意圖，美國海關和邊境保護局／Mani Albrecht攝影）

川普上台後，對移民的各個方面都有更嚴格的監管和政策。近日，南加州一對持有綠卡華人夫婦回中國待了三周，再返回洛杉磯時，就被海關人員警告：「出去太久了。」

南加州移民律師許俊良介紹，近日接到他的一對華人夫婦客戶的電話，對方十分慌亂，講述了入境洛杉磯海關時的經歷，驚慌地詢問兩人的綠卡是否會被吊銷？這對夫婦講述，他們最近回去中國大陸訪親會友大約三周時間，在入境接受海關人員盤問。海關人員先是詢問兩人帶了多少錢入境，兩人表示，每人帶了9000美元，一共帶了1萬8000美元。

海關人員聽聞後，要求兩人填寫申報單，並且警告兩人「出去太久了。」讓兩人盡可能不要出境。因這對夫婦當時特別慌亂，填了許多表格也沒有留下複印件，還以為是綠卡被強制取消了，這才驚慌地給律師打電話詢問。

許俊良表示，最近很多人反應在入美國海關時會被問及帶有多少現金，這一點查得非常嚴格。他說，川普上台後海關對入境人員的盤問確實更加嚴格。根據美國海關（US Customs and Border Protection），綠卡持有人出境美國的一年內可以多次進出美國，但若出境一年以上，需要申請回美證（re-entry permit）。但這對華人夫婦出境僅三個星期，還遠沒有達到一年時限。

此外，根據美國政府網站，若民眾帶入或帶出美國超過1萬美元資金，需要向海關申報。該金額不僅針對個人，還針對一個家庭或團體的總額資金。也就是說，這對夫婦一共可帶入境的金額為1萬美元，而非每個人1萬美元。這些資金不限於現金，還包括支票等形式。

許俊良特別提醒民眾，在與海關交談過程中要保持冷靜，避免大喊大叫。對於不說英語的入境人員，海關會使用翻譯軟件，有時交流過程不暢，過境人員容易提高音調，聲音很大，會讓海關人員誤以為在大喊大叫，這樣後果會很嚴重。

在美華人，一般以為持有綠卡較為穩妥，但是最近頻頻有綠卡持有人被刁難的新聞。例如4月15日，一名持有綠卡的華裔青年，在西雅圖入境時遭美國海關和邊境保護局（CBP）扣押，原因是他之前在紐約有一項類似於超速的記錄，他被邊境扣押了數天，即便相關國會議員要求入境管理部門放人，也無濟於事。相關人員提醒民眾，即便是綠卡持有者，在近期出入境美國要格外謹慎，思考是否有過違法記錄。此外，在入境遇到麻煩時，不要隨便簽署文件，一定要求見移民律師，以免無故被關押。

綠卡 華人 移民

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