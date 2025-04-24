洛縣36號提案論壇 施壓州府撥款執行

地方政府官員討論「第36號提案」執行細節、資金缺口等。（高卿提供）

加州 「第36號提案」（Proposition 36）早在去年底就已宣布生效，但加州政府迄今尚未提供任何執行資金。幾十名地方政府官員日前參與論壇，發聲要為城市爭取應有的支持。

亞凱迪亞 市議員兼加州城市聯盟洛杉磯縣分部主席高卿（Michael Cao），4月10日主持「第36號提案實施論壇」，吸引超過60名地方政府官員參與，共同討論該法案的執行細節、資金缺口及其對城市、執法部門和社區的眾多影響。

「第36號提案」2024年12月18日正式生效，這項由加州選民壓倒性通過的法案，涉及內容包括無家可歸、藥物成癮及盜竊防治等，旨在應對加州日益惡化的公共安全挑戰。當天論壇邀請多位嘉賓，包括洛縣 警長盧納（Robert Luna）、沙加緬度檢察長Thien Ho、洛縣檢察長霍克曼（Nathan J. Hochman）、亞凱迪亞市議員鄭博仁（Paul Cheng）等。

霍克曼強調，在州政府未提供任何執行資金的情況下，地方領袖必須積極倡議並建立聯盟。他表示，「法律條文明確，但資源卻未到位。若無州政府資助，我們必須發聲為城市爭取應有的支持。」

高卿呼籲居民、企業主及民選官員共同敦促州議員撥款執行「第36號提案」，「缺乏資源，我們無法維護公共安全。法案已通過，現在是時候提供資金。」高卿強調跨部門合作與領導力的重要性，「公共安全與社區福祉是我們工作的核心。這項法律的實施需要實際資源、周密規劃，以及真正的領導力。」

鄭博仁表示，「第36號提案」是加州選民對法治與秩序的明確表態，絕不能淪為紙上談兵。「連鎖商店因猖獗盜竊被迫關門，居民在自家門口踩到用過的針頭，這已不僅是執法問題，更是整個社會道德底線的潰堤。」

警長盧納對當局決定關閉男子中央監獄、卻未提供替代設施的決定表示擔憂，警告此舉可能導致暴力罪犯被釋放，嚴重危及公共安全。Thien Ho分享北加州經驗，指出沙加緬度縣簡化報案程序並加強跨機構協作，以減輕商家與消費者因盜竊犯罪所承受的負擔。