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南加郵箱竊賊作案後竟在旁昏睡 被警當場逮捕

河濱縣訊
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斯德瑞（Naythan Story）被起訴以多項罪名。（海梅特市警局）
斯德瑞（Naythan Story）被起訴以多項罪名。（海梅特市警局）

河濱縣海梅特（Hemet）警方近日發布信息，稱一名郵箱竊賊犯案後在郵箱旁睡著，警方將其叫醒並逮捕了他。

根據海梅特市警局在臉書上發布的消息，4月23日約凌晨4時45分，警局接到群眾報警稱有一輛可疑車輛停在社區郵箱附近，警察趕到了位於該市Division Court1300號街區。

達到現場後，警員發現了一輛1993年深色及金色的吉普Cherokee車，就停在郵箱旁邊。車內有一名成年男子，經調查，為42歲的斯德瑞（Naythan Story）。警察發現時，他正在車內司機位置上昏睡，當時車輛引擎並未熄火。

警員叫醒他後，了解到他是一名緩刑犯，將其拘捕。在與斯德瑞交談時，警方發現司機位車門附近的地上有一個撬鎖工具，並發現在其車內有一些可疑物品，包括一把套筒扳手，數張不屬於斯德瑞的卡以及一把銅鑰匙，上面印有「美國郵局的物品」。

警方在接下來的搜查中，有發現如下物品：一個透明塑料袋，裡面有約1.88克的甲基苯丙胺（methamphetamine，俗稱冰毒）；不屬於斯德瑞的多張儲蓄卡、信用卡，這些銀行卡在後續調查中被證實為詐騙受害者的物品；共36張卡（包括EBT，儲蓄卡，信用卡以及保險卡），這些卡所屬至少25人；數百封信件，包括經濟敏感的信件、政府部門的信件，寄件地區包括海梅特、Temecula、Murrieta、Winchester、Menifee、南門市（South Gate）、康普頓（Compton）及其他地區；四把郵局鑰匙以及一個改裝工具，應該是撬鎖工具。

斯德瑞後被指控多項罪名，包括盜竊財物，持有盜竊作案工具，持有違禁物品，持有10張以上被害人卡片以及試圖詐騙的罪名。

海梅特市警方表示，將與美國郵政檢查服務局共同對該案進行後續調查，海梅特警局呼籲民眾報告社區中的任何可疑行為。若民眾對該案有更多線索，可以聯繫該市警局警探Aguila：951-7652423，或發郵件至：[email protected]

警方發現了數百封郵件。（海梅特市警局）
警方發現了數百封郵件。（海梅特市警局）
警方在斯德瑞（Naythan Story）車內發現的贓物。（海梅特市警局）
警方在斯德瑞（Naythan Story）車內發現的贓物。（海梅特市警局）
警方交繳獲的贓物。（海梅特市警局）
警方交繳獲的贓物。（海梅特市警局）
警方將在郵箱旁昏睡的斯德瑞（Naythan Story）逮捕。（海梅特市警局）
警方將在郵箱旁昏睡的斯德瑞（Naythan Story）逮捕。（海梅特市警局）

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