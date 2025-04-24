南加雷德蘭學區禁止跨性別選手參加女子競賽

圖為RUSD學生作品。（學區官網）

南加內陸聖伯納汀諾縣雷德蘭聯合學區 （RUSD）教委會近日通過「女子校際運動公平決議」，禁止跨性別 運動員在學區高中參加女子運動項目。由於該議題複雜且敏感，這次教委會被當地媒體形容為「馬拉松式」討論。

據KTLA電視台報導，按照雷德蘭學區「女子校際運動公平決議」，從即日起。凡在出生證明上性別為男性的學生，都不得以女子身分參與RUSD內高中女子運動賽事。這項規定涵蓋五所高中與相關校際聯賽。同時，雷德蘭學區教委會將於一年後對政策實施成效進行評估。

據報導，針對RUSD學區通過的「女子校際運動公平決議」。支持者認為，決議可確保女子運動項目公平競賽環境，避免由於先天生理差異而產生不平等；反對者則抨擊政策具有歧視性，恐進一步邊緣化跨性別青少年。聯邦疾控暨預防中心（CDC）在2023年調查顯示，全美約3.3%高中生自認為跨性別者，面臨暴力、心理健康困擾與居住不穩定等風險比例均高。

雖然加州 州議會近期已否決多項相關禁令提案，州長紐森（Gavin Newsom）日前受訪時曾表示，讓跨性別運動員參與女子比賽對其他選手極不公平，稱公平性問題完全正當且值得討論。

目前尚無資料顯示雷德蘭學區內曾有過跨性別學生參加女子運動項目，但在新決議規範下，未來相關申請將被拒絕。學區聲稱將持續聽取家長、師生及社區意見，並依據州法及聯邦法規適時調整政策。