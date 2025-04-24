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華男涉詐欺集資 遭ICE逮捕 可能被遣返

記者張庭瑜/洛杉磯即時報導
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移民暨海關執法局（ICE）近日逮捕一名涉嫌跨國金融詐欺的中國籍男子唐勇。（取自ICE鹽湖城辦公室社群平台）
移民暨海關執法局（ICE）近日逮捕一名涉嫌跨國金融詐欺的中國籍男子唐勇。（取自ICE鹽湖城辦公室社群平台）

隨著移民暨海關執法局(ICE)持續擴大執法範圍，非公民只要涉及犯罪，即便持合法身分，也可能遭遇遣返。近日ICE於內華達州拉斯維加斯展開行動，逮捕一名涉嫌跨國詐欺集資的中國籍男子，成為強化非公民遣返政策的最新實例，顯示川普政府時期奠定的「零容忍」立場彰顯威力。

ICE鹽湖城（Salt Lake City）辦公室與拉斯維加斯分支近日透過社群平台證實，該名男子為中國籍唐勇（Yong Tang，音譯），年約43歲，涉嫌海外以詐欺方式非法募資，目前已被羈押，等待進一步司法程序。對此案情，律師劉龍珠指出，唐勇所涉為典型跨國金融詐欺行為，往往涉及違反證券法規、洗錢操作、龐氏騙局及未經核准的公開集資等。他指出，近年ICE的執法標準明顯升級，對象不再局限於非法入境者，連持有工作簽證或其他合法身分但涉案者亦列入打擊範圍。

劉龍珠表示：「川普政府提出『打擊犯罪、恢復常識』口號，明確主張強化邊境安全與國內執法。如今，該政策效應延續，不少執法部門對外籍人士採取近乎『零容忍』的態度。」

他強調，非法移民長期占用美國資源早已引發社會不滿，若再涉及犯罪，將更難被美國主流社會接受。他指出，川普曾於共和黨全國代表大會上強調，美國民眾曾多次成為非法移民的犯罪受害者，甚至包含退伍軍人在內，激起廣泛民憤。因此，當時政府推動「大規模遣返」政策，並主張「美國優先」，以強化公共安全。

劉龍珠也提醒在美華人與其他外籍人士，應定期檢視自身移民身分，確保合法合規，並於遭遇執法查核時懂得保護自身權益。他建議：「在未經法院命令的情況下，應遵循『不開門、不簽文件、不透露身分』三原則，並隨身攜帶律師聯絡方式及相關文件。」

至於唐勇案的後續處理，ICE目前尚未公布遣返時間表。不過，依照美方處理跨境詐欺案的慣例，若中方提出正式引渡請求，案件將依據國際司法合作機制進行進一步處理。

非法移民 ICE 遣返

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