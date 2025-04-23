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杜拜巧克力受追捧 同款冰棒Costco驚喜開賣

編譯胡立宗／即時報導
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美食部落客迪沃上傳社拜巧克力冰棒方引起多關注。（Instagram @Markie Devo）
美食部落客迪沃上傳社拜巧克力冰棒方引起多關注。（Instagram @Markie Devo）

好市多Costco）除了杜拜巧克力之外，近期還開始賣杜拜巧克力冰棒，成為這種開心果內餡甜點風潮的另一個參加者。

好市多2025年春季開賣杜拜巧克力，一盒要價17.99美元，這個入門價雖然偏高，但還是吸引一堆客戶採買，還貼上社交平台分享，搭配其他店家的餐點，杜拜巧克力風潮勢如野火燎原。

Costco的冰櫃最近開始出現杜拜巧克力冰棒，一盒十支也是要價17.99美元。美食部落客迪沃（Markie Devo）發現後立刻公布，引發網友的熱捧，開心果內餡、脆巧克力殼的冰棒越來越搶手。

雜誌「美食與美酒」（Food & Wine）報導，走紅的原因不難理解，厚皮巧克力外層，搭上開心果與碎屑小麥餅的內餡，嚼感十足又有順滑口感。

杜拜巧克力風潮的催生者當推「Fix Dessert Chocolatier」，由夫妻檔哈慕達（Sarah Hamouda）與阿拉尼（Yezen Alani）經營，以庫納法（knafeh）為內餡的巧克力棒「Can't Get Knafeh of It」，在網紅維赫拉（Maria Vehera）貼文後一夕知名。

好市多自家的版本已經開始逐步鋪貨到各個分店。南加供應商為「Afters Ice Cream」，冰棒首先在科切拉音樂節（Coachella music festival）亮相，之後以更便宜的價格在Costco上架。

在冰棒走紅之際，開心果風又開始重燃勁道，Shake Shack在部分濱海分店推出「Chocolate Pistachio Dubai Shake」，Dunkin'也重新推出復刻版的「Pistachio Swirl」。

杜拜巧克力棒（Dubai Chocolate Bar）原本只供杜拜當地市場，美國只有少數地方能吃到，但在2023年底開始在美國各地知名度大增，其中包括經銷團隊的精心包裝，Food & Wine認為，可以當成推廣產品的好案例。

好市多的杜拜巧克力與冰棒一樣標價17.99美元。（Reddit @r/Costc...
好市多的杜拜巧克力與冰棒一樣標價17.99美元。（Reddit @r/Costco帳號）
今年科切拉音樂節首度亮相的杜拜巧克力冰棒。（Instagram @aftersi...
今年科切拉音樂節首度亮相的杜拜巧克力冰棒。（Instagram @aftersicecream）

好市多 Costco Shake Shack

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