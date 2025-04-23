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「吃飯時間都沒有」南加華人區醫護抗議人力嚴重不足

記者王若然／阿罕布拉市即時報導
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數位護理師23日在仁愛醫院門外抗議，爭取更多的人力和公平合約。（加州護理師協會以及全國護理師工會提供）
數位護理師23日在仁愛醫院門外抗議，爭取更多的人力和公平合約。（加州護理師協會以及全國護理師工會提供）

阿罕布拉市仁愛醫院（Alhambra Hospital Medical Center）的數名護理師（RN）在護士工會的領導下，23日清晨在該醫院門外舉辦信息糾察活動（information picket），抗議該醫院人手不足，導致護士工作繁重，並爭取一個公平的合同。

該醫院華裔護理師Ashley表示，她在該醫院工作一年時間，醫院沒有足夠的護理師助理（Certified Nurse Assistant），導致護理師要幹所有的活。Ashley說，在沒有助理的情況下，護理師要照顧病人的方方面面，甚至連中午吃飯的時間都沒有。她所在的科室雖然沒有超出加州法律規定的護士與病人一比四的比例，但因常常缺乏助理，護理師的工作十分繁重。Ashley稱，該醫院的亞裔護理師非常多。

根據加州護理師協會（California Nurses Association）以及全國護理師工會（National Nurses United）發布的信息，本次信息糾察活動並非罷工，是護士們利用工作之餘的時間舉行的，不會影響醫院的正常運營。2024年8月起，仁愛醫院與護理師之間就新合同內容進行磋商，至今仍未有實質進展。目前的合同在今年3月31日就到期了。

數位護理師23日在仁愛醫院門外抗議，爭取更多的人力和公平合約。（加州護理師協會以...
數位護理師23日在仁愛醫院門外抗議，爭取更多的人力和公平合約。（加州護理師協會以及全國護理師工會提供）

根據工會的信息，仁愛醫院的護理師們要求在新的合同中添加幾項要求，包括增加護理師助理、護理師人手，讓護理師有時間吃午飯、休息等。工會還表示，醫院在今年年初取消了「心電圖技師」（EKG technicians），加重了護理師工作，導致急診室病人等待時間增加以及不安全的病人看護條件。

加州護理師協會成員中約170名護理師在仁愛醫院工作。仁愛醫院急診部護理師Farah Gerami表示，「為病人的權益發聲一直是我作為註冊護理師的工作中心。」她說，「為我們的病人提供最好的看護，包括為那些無法發聲的人發聲。我們正在為一個公平的合同抗爭，因為我們在乎我們的病人和社區。一個合理公平的合同將保護我們的病人以及我的同事。」

截至發稿時間，仁愛醫院尚未回覆本報的置評要求。

數位護士23日在阿罕布拉仁愛醫院門外抗議，爭取更多的人力和公平合同。（加州護理師...
數位護士23日在阿罕布拉仁愛醫院門外抗議，爭取更多的人力和公平合同。（加州護理師協會、全國護理師工會提供）
數位護理師23日在仁愛醫院門外抗議，爭取更多的人力和公平合約。（加州護理師協會以...
數位護理師23日在仁愛醫院門外抗議，爭取更多的人力和公平合約。（加州護理師協會以及全國護理師工會提供）
數位護理師23日在仁愛醫院門外抗議，爭取更多的人力和公平合約。（加州護理師協會以...
數位護理師23日在仁愛醫院門外抗議，爭取更多的人力和公平合約。（加州護理師協會以及全國護理師工會提供）

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