「吃飯時間都沒有」南加華人區醫護抗議人力嚴重不足

數位護理師23日在仁愛醫院門外抗議，爭取更多的人力和公平合約。（加州護理師協會以及全國護理師工會提供）

阿罕布拉 市仁愛醫院（Alhambra Hospital Medical Center）的數名護理師（RN）在護士工會的領導下，23日清晨在該醫院門外舉辦信息糾察活動（information picket），抗議該醫院人手不足，導致護士工作繁重，並爭取一個公平的合同。

該醫院華裔護理師Ashley表示，她在該醫院工作一年時間，醫院沒有足夠的護理師助理（Certified Nurse Assistant），導致護理師要幹所有的活。Ashley說，在沒有助理的情況下，護理師要照顧病人的方方面面，甚至連中午吃飯的時間都沒有。她所在的科室雖然沒有超出加州 法律規定的護士與病人一比四的比例，但因常常缺乏助理，護理師的工作十分繁重。Ashley稱，該醫院的亞裔 護理師非常多。

根據加州護理師協會（California Nurses Association）以及全國護理師工會（National Nurses United）發布的信息，本次信息糾察活動並非罷工，是護士們利用工作之餘的時間舉行的，不會影響醫院的正常運營。2024年8月起，仁愛醫院與護理師之間就新合同內容進行磋商，至今仍未有實質進展。目前的合同在今年3月31日就到期了。

數位護理師23日在仁愛醫院門外抗議，爭取更多的人力和公平合約。（加州護理師協會以及全國護理師工會提供）

根據工會的信息，仁愛醫院的護理師們要求在新的合同中添加幾項要求，包括增加護理師助理、護理師人手，讓護理師有時間吃午飯、休息等。工會還表示，醫院在今年年初取消了「心電圖技師」（EKG technicians），加重了護理師工作，導致急診室病人等待時間增加以及不安全的病人看護條件。

加州護理師協會成員中約170名護理師在仁愛醫院工作。仁愛醫院急診部護理師Farah Gerami表示，「為病人的權益發聲一直是我作為註冊護理師的工作中心。」她說，「為我們的病人提供最好的看護，包括為那些無法發聲的人發聲。我們正在為一個公平的合同抗爭，因為我們在乎我們的病人和社區。一個合理公平的合同將保護我們的病人以及我的同事。」