Google與YouTube捐300萬 助巴沙迪那學區災後復原

趙美心（左三）為谷歌、YouTube和巴沙迪那學區代表頒發感謝狀。（記者朱敏梓/攝影）

為支援受伊頓野火（Eaton fire）影響的學區 重建，聯邦眾議員趙美心 （Judy Chu）、YouTube創作者Colin與Samir，與谷歌 (Google)代表及巴沙迪那聯合學區（PUSD）教育官員們，23日（周三）上午巴沙迪那高中舉行記者會，宣布由谷歌與YouTube聯合提供的300萬美元教育復原補助金，資助相關學生及學校。

谷歌代表發言稱，他也是今年初野火災民之一，家園與孩子的學校在火災中全數損毀。這段親身經歷成為他推動此筆捐助的重要原因。他指出，自1月野火發生後，Google與YouTube便承諾投入1500萬美元於洛杉磯地區的災後重建工作。此次300萬美元補助是該承諾的一部分，將協助重建教育資源、補充學校物資並提供程式設計教育，培育學生運用科技解決社區問題的能力。

趙美心表示，1月7日晚間野火蔓延至艾塔迪那（Altadena）與巴沙迪那，摧毀9500多棟建物，造成近兩萬人流離失所，以及18人死亡，其中多為年長與身障居民。巴沙迪那聯合學區（PUSD）受創尤為嚴重，共有五所學校被夷為平地，多名師生家園盡毀。她特別感謝Google與YouTube對本地教育體系的支持，也肯定PUSD與社區齊心協力挺過難關的精神。

她指出，這筆資金將改善學生的科技資源使用，並培育具備高階技能的下一代科技創新者。同時，趙美心呼籲學生參與5月1日啟動的全國「國會應用程式挑戰賽」（Congressional App Challenge），透過創意與編程解決氣候變遷、健康資源不平衡等社會問題。

趙美心並為谷歌、YouTube和巴沙迪那學區代表頒發感謝狀，感謝他們對學區重建做出的貢獻。

PUSD學區教委會副主席Jennifer Hall Lee也指出，這場災難中共有827名學生失去家園，另外925名教職員也受到衝擊。儘管PUSD早已實行「每位學生一裝置」計劃，讓每位學生皆可攜帶設備返家學習，但在緊急逃生時，許多學生根本來不及帶走電腦。「谷歌此次捐贈的Chromebook，對學生與老師而言至關重要，確保了學習不中斷。」她說。

Jennifer Hall Lee進一步表示，這筆捐助與PUSD推動STEM與職涯技術教育的理念高度契合，學區內如THS的藝術設計應用與法律與公共服務學院等課程，正積極拓展學生未來發展的選擇。「感謝趙美心議員、市長Victor Gordo與巴沙迪那學院的支持，這筆補助將幫助我們的學生為大學、職場與人生做好準備，成為對社區有貢獻的一員。」