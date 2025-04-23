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南加竊賊新套路騙年長者 送條假項鍊摘取真珠寶

洛杉磯訊
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洛市警方表示，這類竊賊通常送上一件假珠寶，趁機將受害人真的珠寶偷走。(KTLA電視台）
洛市警方表示，這類竊賊通常送上一件假珠寶，趁機將受害人真的珠寶偷走。(KTLA電視台）

近日洛杉磯地區針對長者的「分心式珠寶盜竊」案件激增，洛杉磯市警察局（LAPD）23日（周二）召開記者會，呼籲民眾提高警覺，並公布相關防範措施。

警方指出，這類犯罪多發生於白天，地點主要集中在住宅區。犯案者為有組織的竊盜團夥，近日在曼哈坦海灘(Manhattan Beach）就發生兩起。

根據警方描述，這些嫌犯多為白人面孔，疑似來自東歐地區，通常為一男一女，有時甚至帶著兒童同行。嫌犯可能步行或駕駛租用車輛接近受害者，他們往往會通過向受害者問路、稱讚他們的珠寶，或詢問是否可以與他們一起祈禱來分散受害者的注意力。

洛市警局在一份社區通報中表示：「嫌犯一旦取得受害者信任，便會假意送上所謂的「禮物」——一件假珠寶，趁機將對方佩戴的真珠寶取下並偷走。許多受害者直到嫌犯離開後才發現財物遭竊。」

根據警方18日（周五）發布的每月犯罪報告，今年迄今為止，洛杉磯已發生至少140起類似手法的珠寶竊案。

警方建議民眾採取以下預防措施，包括避免與從車內接近的陌生人互動；若發現可疑活動，包括不明車輛長時間逗留於社區應立即通報，並盡量記下車牌號碼及嫌犯特徵；若不幸成為受害者，請避免徒手觸碰假珠寶，以利警方保留證據。警方還提醒民眾，協助提醒年長親友提高警覺，因為他們可能不常使用社群媒體，無法即時獲取犯罪預警訊息

警方表示，若掌握任何與此類犯罪相關資訊，請聯絡洛市警察局Mission區搶案組，電話：818-838-9800。若希望匿名舉報，可撥打洛杉磯地區犯罪舉報專線：800-222-8477。

洛杉磯 社群媒體

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