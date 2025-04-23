我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

看好美中對峙緩解 道指漲逾400點 但遠低於盤中高點

洛縣家得寶10多臨時工被捕 目擊者哭:只為養活家庭

沃爾瑪超市南加11門店將升級 新增商品類別和服務

洛杉磯訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
沃爾瑪超市23日宣布，將對加州57個門店重新裝修，新增多項商品門類。（沃爾瑪超市）
沃爾瑪超市23日宣布，將對加州57個門店重新裝修，新增多項商品門類。（沃爾瑪超市）

沃爾瑪超市（Walmart）23日宣布，將在今年對加州的57個店面重新裝修，其中包括南加州地區的11家店面。重新裝修後的店面將帶來更多商品門類以及更好的購物體驗。

根據KTLA5電視台報導，顧客將會在沃爾瑪超市看到全新的門類標牌，拓寬的商品種類以及商品展示。包括烘培點心部、嬰兒用品區、服飾區、生鮮區以及居家室內商品區都將有嶄新的商品和面貌。此外，藥品區走道將有新的擴展以及私人檢查房間。在停車場裝設新的電車充電樁，供顧客提供快速便利的充電服務。

今年，沃爾瑪計畫在全美對共650家店面重新裝修，其中南加州地區的店面所在地包括：厄普蘭（Upland）（1445 E Foothill Blvd），聖塔克拉拉（Santa Clarita）（26471 Carl Boyer Dr.），奧柯斯那（Oxnard）（2001 N Rose Ave.），Panorama City（14530 Nordhoff St.），Barstow（301 Montara Rd.），莫瑞諾谷（Moreno Valley）（12721 Moreno Beach Dr.），厄普蘭（Upland）（1540 W Foothill Blvd），托倫斯（Torrence）（22015 Hawthorne Blvd），West Hills（6433 Fallbrook Ave.），赫汝帕谷（Jurupa Valley）（8844 Limonite Ave.），鮑爾溫公園（Baldwin Park）（3250 Big Dalton Ave.）

此外，沃爾瑪宣布將在河濱縣東谷（Eastvale）開設一家新店，預計在2026年初開張營業，這家新店將帶來約300個工作崗位。

除了在實體店將有升級的購物體驗，民眾也將在網路、手機App上有更方便的購物體驗。

沃爾瑪超市23日宣布，將對加州57個門店進行重新裝修，新增多項商品門類。（沃爾瑪...
沃爾瑪超市23日宣布，將對加州57個門店進行重新裝修，新增多項商品門類。（沃爾瑪超市）

沃爾瑪 加州 南加

上一則

美國近半新婚夫婦 最想收到這禮物

下一則

南加竊賊新套路騙年長者 送條假項鍊摘取真珠寶

延伸閱讀

提升安全性、打擊逃票 洛杉磯多個地鐵站安裝新閘門

提升安全性、打擊逃票 洛杉磯多個地鐵站安裝新閘門
南加州台美急難救助協會27日義診 教防災、防詐

南加州台美急難救助協會27日義診 教防災、防詐
王祖賢30年前捐建「祖賢路」 安徽花666萬升級6.5米寬

王祖賢30年前捐建「祖賢路」 安徽花666萬升級6.5米寬
南加州台灣大學校友會「杜鵑花之夜 」 才藝表演精彩

南加州台灣大學校友會「杜鵑花之夜 」 才藝表演精彩
沃爾瑪啟用桑尼維爾技術中心 數千員工進駐

沃爾瑪啟用桑尼維爾技術中心 數千員工進駐
關稅戰升級 淘寶APP在美下載排名上升至第5位

關稅戰升級 淘寶APP在美下載排名上升至第5位

熱門新聞

好市多商品從平價的熱狗到奢侈品金塊，誘發消費者多買也不心疼。（好市多網頁）

「我買了一個300元蘋果派」專家：陷好市多效應

2025-04-17 22:48
好市多推出酒吧小屋，本月底前現折300美元。（好市多官網）

好市多降價銷售的這款商品 買回家可使房價增值達3成

2025-04-15 22:50
根據實測分析，消費者若將日常常用的十大類商品選用Kirkland品牌，全年可輕鬆省下數百美元。（本報檔案照）

輕鬆省百元 好市多Kirkland十類商品巨划算

2025-04-18 17:58
律師建議收到離境通知的美國公民，應收集包括出生證明、護照等文件，以證明自己公民身分。（示意圖，取自Pexels/Bruno Curly)

移民局要你離境? 美國公民若收到通知該怎麼辦

2025-04-20 22:37
美國出生公民收到DHS郵件要求立即離開，否則將被驅逐出境。（NBC電視台）

美國出生公民為何收「立即離境」通知 否則將被驅逐？

2025-04-21 15:06
加州法律對砍樹與分界籬笆責任有嚴格規定。(Pexels/Simon Sikorski)

在美鄰居的花木樹枝越籬笆過來 我能逕自剪掉嗎？

2025-04-17 00:07

超人氣

更多 >
夫妻幸福密碼曝 其中一人是這星座注定富貴到老

夫妻幸福密碼曝 其中一人是這星座注定富貴到老
矽谷華裔女創業家郭如意 奪下全球最年輕女億萬富豪寶座

矽谷華裔女創業家郭如意 奪下全球最年輕女億萬富豪寶座
關稅戰買不到這些乾貨 食品批發商：送回中國都比清關便宜

關稅戰買不到這些乾貨 食品批發商：送回中國都比清關便宜
結束內卷 拼多多、淘寶等電商將全面取消「僅退款」

結束內卷 拼多多、淘寶等電商將全面取消「僅退款」
見了教宗最後一面…范斯訪梵蒂岡 這張照片被罵翻

見了教宗最後一面…范斯訪梵蒂岡 這張照片被罵翻