沃爾瑪超市南加11門店將升級 新增商品類別和服務

沃爾瑪超市23日宣布，將對加州57個門店重新裝修，新增多項商品門類。（沃爾瑪超市）

沃爾瑪 超市（Walmart）23日宣布，將在今年對加州 的57個店面重新裝修，其中包括南加 州地區的11家店面。重新裝修後的店面將帶來更多商品門類以及更好的購物體驗。

根據KTLA5電視台報導，顧客將會在沃爾瑪超市看到全新的門類標牌，拓寬的商品種類以及商品展示。包括烘培點心部、嬰兒用品區、服飾區、生鮮區以及居家室內商品區都將有嶄新的商品和面貌。此外，藥品區走道將有新的擴展以及私人檢查房間。在停車場裝設新的電車充電樁，供顧客提供快速便利的充電服務。

今年，沃爾瑪計畫在全美對共650家店面重新裝修，其中南加州地區的店面所在地包括：厄普蘭（Upland）（1445 E Foothill Blvd），聖塔克拉拉（Santa Clarita）（26471 Carl Boyer Dr.），奧柯斯那（Oxnard）（2001 N Rose Ave.），Panorama City（14530 Nordhoff St.），Barstow（301 Montara Rd.），莫瑞諾谷（Moreno Valley）（12721 Moreno Beach Dr.），厄普蘭（Upland）（1540 W Foothill Blvd），托倫斯（Torrence）（22015 Hawthorne Blvd），West Hills（6433 Fallbrook Ave.），赫汝帕谷（Jurupa Valley）（8844 Limonite Ave.），鮑爾溫公園（Baldwin Park）（3250 Big Dalton Ave.）

此外，沃爾瑪宣布將在河濱縣東谷（Eastvale）開設一家新店，預計在2026年初開張營業，這家新店將帶來約300個工作崗位。