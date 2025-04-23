南加青年領導力峰會 AI時代教育創新與職場發展

聯邦眾議員趙美心（前排左五）為活動方頒發表揚狀。（記者張宏／攝影）

由美國教授專家聯合會主辦、有15個社團和單位聯手共同推出的「青年領導力峰會暨頒獎典禮」日前舉行，現場匯聚政商僑學界和青少年學子200多人，體現華人 老中青薪火相傳和青年領導力增強。

青年領導力峰會圍繞AI 時代教育創新與職場發展進行，論壇邀請四名行業專家和教授學者做主題演講，從不同的角度深度剖析AI（人工智能）技術對教育及職場發展的變革性影響，助力青年群體準確把握時代脈搏，科學規畫人生路徑。其中Alpha AI CEO張曉春博士演講的主題是「AI賦能對下一代的未來至關重要」，加州 州立理工大學波莫納計算機科學教授孫宇博士探討「用AI加持開啟名校與創業之路」、教育業者姜瀚代表CEO馬列偉博士分析「人工智能對職場的影響及應對策略」。

姜瀚表示，AI現在還是輔助作用，但發展快速，未來必將會取代一些職位，如何駕馭AI，讓孩子成為AI時代原住民至關重要。2024年亞馬遜數據顯示，很多企業未來需要AI技術及AI生成工具，因此學生在選擇專業時要側重未來的AI需求，同時學生在撰寫簡歷時也要考慮到AI搜索關鍵詞的功能，顯然數據分析和芯片行業都是未來的熱門行業。

峰會上有18名高中和初中學生踴躍登台演講，講述個人成長經歷與奮鬥故事，展現出新時代華裔青年的風貌，激勵在場青少年敢於表達和追夢。13歲的初中生代表劉沁媛（Lillian Liu）在學校積極發揮領導力，去年拿到美國總統獎和連續兩年拿到學校校長獎。她表示，她喜歡小提琴和學習新鮮事物，通過這次論壇她學習到很多新知識，對AI也加深了解和認識，AI未來能幫助人的生活各個方面，比如能幫助盲人導航等，她期待這一天的到來。

青年領導力峰會組委會主席、活動總策劃林連連教授表示，她身為教育工作者很關心下一代的教育，華人青少年參與社區活動較少，社區也很少有相應活動。這次為華裔青年搭建思想交流、學習分享、擴展人脈的重要平台，助力青年一代的培養與成長、學業進步和職業發展，為華人後代創造更好的生存環境，增強下一代適應變化的能力。