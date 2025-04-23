我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／對中關稅新進展、烏戰協議暫緩、川普vs.媒體

見了教宗最後一面…范斯訪梵蒂岡 這張照片被罵翻

南加青年領導力峰會 AI時代教育創新與職場發展

記者張宏/洛杉磯即時報導
聯邦眾議員趙美心（前排左五）為活動方頒發表揚狀。（記者張宏／攝影）
聯邦眾議員趙美心（前排左五）為活動方頒發表揚狀。（記者張宏／攝影）

由美國教授專家聯合會主辦、有15個社團和單位聯手共同推出的「青年領導力峰會暨頒獎典禮」日前舉行，現場匯聚政商僑學界和青少年學子200多人，體現華人老中青薪火相傳和青年領導力增強。

青年領導力峰會圍繞AI時代教育創新與職場發展進行，論壇邀請四名行業專家和教授學者做主題演講，從不同的角度深度剖析AI（人工智能）技術對教育及職場發展的變革性影響，助力青年群體準確把握時代脈搏，科學規畫人生路徑。其中Alpha AI CEO張曉春博士演講的主題是「AI賦能對下一代的未來至關重要」，加州州立理工大學波莫納計算機科學教授孫宇博士探討「用AI加持開啟名校與創業之路」、教育業者姜瀚代表CEO馬列偉博士分析「人工智能對職場的影響及應對策略」。

姜瀚表示，AI現在還是輔助作用，但發展快速，未來必將會取代一些職位，如何駕馭AI，讓孩子成為AI時代原住民至關重要。2024年亞馬遜數據顯示，很多企業未來需要AI技術及AI生成工具，因此學生在選擇專業時要側重未來的AI需求，同時學生在撰寫簡歷時也要考慮到AI搜索關鍵詞的功能，顯然數據分析和芯片行業都是未來的熱門行業。

峰會上有18名高中和初中學生踴躍登台演講，講述個人成長經歷與奮鬥故事，展現出新時代華裔青年的風貌，激勵在場青少年敢於表達和追夢。13歲的初中生代表劉沁媛（Lillian Liu）在學校積極發揮領導力，去年拿到美國總統獎和連續兩年拿到學校校長獎。她表示，她喜歡小提琴和學習新鮮事物，通過這次論壇她學習到很多新知識，對AI也加深了解和認識，AI未來能幫助人的生活各個方面，比如能幫助盲人導航等，她期待這一天的到來。

青年領導力峰會組委會主席、活動總策劃林連連教授表示，她身為教育工作者很關心下一代的教育，華人青少年參與社區活動較少，社區也很少有相應活動。這次為華裔青年搭建思想交流、學習分享、擴展人脈的重要平台，助力青年一代的培養與成長、學業進步和職業發展，為華人後代創造更好的生存環境，增強下一代適應變化的能力。

聯邦眾議員趙美心和加州財務長馬世雲到場支持，馬世雲表示，她也是跟隨父母來美的移民二代，她的父母為了實現美國夢努力打拚，加州成為全球第五大經濟體和父母輩的努力功不可沒。這次活動能給予青少年線下學習活動機會，幫助新一代華人子弟發揮領導力作用，與時俱進。事後她在個人「領英」LinkedIn頁面發布該活動消息及照片。

16歲的陳雪婷表演天女散花，她跟隨老師張明學習京劇五年。（記者張宏／攝影）
16歲的陳雪婷表演天女散花，她跟隨老師張明學習京劇五年。（記者張宏／攝影）
由美國教授專家聯合會主辦、有15個社團和單位聯手共同推出的「青年領導力峰會暨頒獎...
由美國教授專家聯合會主辦、有15個社團和單位聯手共同推出的「青年領導力峰會暨頒獎典禮」日前舉行。（記者張宏／攝影）
（左起）Kim Song、教育業者翁麗萍、赫喬治、聯邦眾議員趙美心和主辦方林連連...
（左起）Kim Song、教育業者翁麗萍、赫喬治、聯邦眾議員趙美心和主辦方林連連及美華聯青委會會長張奔。（記者張宏／攝影）
華人高中和初中學生踴躍登台演講得到嘉獎。（記者張宏／攝影）
華人高中和初中學生踴躍登台演講得到嘉獎。（記者張宏／攝影）
聖蓋博市議員赫喬治（Jorge Herrera Avila，右）為淘租公COO ...
聖蓋博市議員赫喬治（Jorge Herrera Avila，右）為淘租公COO Kim Song（中）頒發領導力榮譽證書。（記者張宏／攝影）
由美國教授專家聯合會主辦，15個社團和單位聯手共同推出的「青年領導力峰會暨頒獎典...
由美國教授專家聯合會主辦，15個社團和單位聯手共同推出的「青年領導力峰會暨頒獎典禮」日前舉行。（記者張宏／攝影）
加州財務長馬世雲在個人「領英」LinkedIn頁面發布 該活動消息及照片。 （馬...
加州財務長馬世雲在個人「領英」LinkedIn頁面發布 該活動消息及照片。 （馬世雲社媒頁面截圖）

AI 華人 加州

上一則

橙縣法官殺妻案 二審裁決謀殺罪成 臨40年至終身囚禁

延伸閱讀

大麻在加州合法 但要吸到多嗨的程度才不能開車？

大麻在加州合法 但要吸到多嗨的程度才不能開車？
過失或謀殺 加州致命車禍2成刑事案

過失或謀殺 加州致命車禍2成刑事案
河濱、聖伯納汀諾…內陸帝國9市 獲評加州宜居城市

河濱、聖伯納汀諾…內陸帝國9市 獲評加州宜居城市
關稅戰損人不利己 削弱美領導力

關稅戰損人不利己 削弱美領導力
接受習近平不來的覑實 歐盟領袖7月訪中國與習峰會

接受習近平不來的覑實 歐盟領袖7月訪中國與習峰會
紐約華美協進社 探討女性領導力

紐約華美協進社 探討女性領導力

熱門新聞

好市多商品從平價的熱狗到奢侈品金塊，誘發消費者多買也不心疼。（好市多網頁）

「我買了一個300元蘋果派」專家：陷好市多效應

2025-04-17 22:48
好市多推出酒吧小屋，本月底前現折300美元。（好市多官網）

好市多降價銷售的這款商品 買回家可使房價增值達3成

2025-04-15 22:50
根據實測分析，消費者若將日常常用的十大類商品選用Kirkland品牌，全年可輕鬆省下數百美元。（本報檔案照）

輕鬆省百元 好市多Kirkland十類商品巨划算

2025-04-18 17:58
律師建議收到離境通知的美國公民，應收集包括出生證明、護照等文件，以證明自己公民身分。（示意圖，取自Pexels/Bruno Curly)

移民局要你離境? 美國公民若收到通知該怎麼辦

2025-04-20 22:37
美國出生公民收到DHS郵件要求立即離開，否則將被驅逐出境。（NBC電視台）

美國出生公民為何收「立即離境」通知 否則將被驅逐？

2025-04-21 15:06
加州法律對砍樹與分界籬笆責任有嚴格規定。(Pexels/Simon Sikorski)

在美鄰居的花木樹枝越籬笆過來 我能逕自剪掉嗎？

2025-04-17 00:07

超人氣

更多 >
夫妻幸福密碼曝 其中一人是這星座注定富貴到老

夫妻幸福密碼曝 其中一人是這星座注定富貴到老
矽谷華裔女創業家郭如意 奪下全球最年輕女億萬富豪寶座

矽谷華裔女創業家郭如意 奪下全球最年輕女億萬富豪寶座
關稅戰買不到這些乾貨 食品批發商：送回中國都比清關便宜

關稅戰買不到這些乾貨 食品批發商：送回中國都比清關便宜
稱美簽被撤銷 哥倫比亞總統氣到叫川普「唐老鴨」

稱美簽被撤銷 哥倫比亞總統氣到叫川普「唐老鴨」
結束內卷 拼多多、淘寶等電商將全面取消「僅退款」

結束內卷 拼多多、淘寶等電商將全面取消「僅退款」