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華人留學生簽證被吊銷、學業中止 又是交通違規惹禍？

記者邵敏／洛杉磯即時報導
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留學生簽證被吊銷、學業被迫中止，可能與交通違規有關。（示意圖，取自Unsplash.com網頁）
留學生簽證被吊銷、學業被迫中止，可能與交通違規有關。（示意圖，取自Unsplash.com網頁）

留學生被吊銷簽證的案例愈來愈多，楊同學的簽證突然吊銷、學業被迫中止，走投無路的他21日將當局、學校一併告上法庭。調查發現，幾年前，楊同學曾在駕照暫停期間「無證駕駛」，這可能就是導致如今尷尬局面的原因。

南加資深移民律師黃笑生是這起案件的原告代理律師，他接受本報採訪時指出，「此案與其他學生訴訟案件有所不同，我們除了提告國土安全部外，第一次把學校也列為被告之一。」黃笑生認為，根據現行法規，SEVIS（學生與交流訪問者資訊系統）只是電子追蹤系統，與學生簽證、學生身分沒有直接關係；SEVIS紀錄被終止，並不意味著F-1簽證身分取消，不能上學，「這是學校對法律的誤讀。」

根據4月21日的訴狀及律師介紹，當事人楊同學來自中國，就讀南卡羅萊納大學（University of South Carolina），持F-1簽證合法居留並學習。4月3日，校方突然通知楊同學，稱其SEVIS紀錄已被終止，理由是「未能維持合法身分」，具體原因「涉及犯罪紀錄、或簽證被吊銷」。

黃笑生解釋，楊同學曾在2021年疫情期間返回中國，沒有及時更新駕照，後來回到美國時開車被抓，但此案早已結案，楊同學並無任何刑事紀錄或其他不當行為。「這不是暴力犯罪，也不是重罪，只是交通違章，不構成撤銷學生身分、終止學業的理由。」黃笑生指出，如果要撤銷身分，須經移民法院審理才可以，「當事人有權辯護，但現在國土安全部的做法無視這些權利，學校也武斷終止學生的學業。」

為維持正當權利，楊同學將將國土安全部長諾姆(Kristi Noem)、移民暨海關執法局(ICE)代理局長里昂斯(Todd Lyons)、南卡羅萊納大學一併告上法庭。訴狀中，原告楊同學請求法院作出裁決，判定SEVIS紀錄終止不等於F-1身分自動失效；判定該紀錄終止不會對他未來申請簽證、移民等產生負面影響；要求恢覆SEVIS紀錄、F-1學生身分；要求南卡羅萊納大學恢覆其就學權利，並享有OPT／CPT等國際學生合法權益等。

此案目前已立案，將進入審理階段。黃笑生指出，案件體現移民系統在行政程序和高校配合方面存在漏洞，若不及時糾正，可能對無數國際學生造成傷害。「我們提告的角度與其他案件不通，學校和國土安全部對法律的誤讀，需要法官做解釋和澄清。」黃笑生還提到，最近發生多起案例，留學生因與宿舍同學打架、或超速駕駛等行為，導致簽證被吊銷、不能正常上學，他認為，「這種做法是錯誤的，應至少讓學生完成他們的學業。」

學生簽證 移民 國土安全部

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