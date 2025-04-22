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調查顯示 洛杉磯生活質量「歷史最低」 這些原因導致

洛杉磯訊
野火創傷持續，是影響洛杉磯居民生活質量的重要因素之一。(記者邵敏／攝影)
野火創傷持續，是影響洛杉磯居民生活質量的重要因素之一。(記者邵敏／攝影)

最新年度調查報告顯示，洛杉磯縣居民生活質量處歷史最低水平。高昂生活成本、災難性野火頻發、移民政策、以及無家可歸者問題等，正對居民生活造成負面影響，導致整體滿意度連續第三年處於最低水平。

福斯新聞(FOX)報導， 洛杉磯加大魯斯金公共事務學院（UCLA Luskin School of Public Affairs）進行的調查顯示，洛縣生活品質指數與去年持平，得分53分，為歷史最低，凸顯該縣面臨的嚴峻挑戰。

此項調查從九個方面衡量洛縣居民滿意度，並確定其主要關注點；75%居民將高昂生活成本列為影響生活質量的首要因素，該指標滿意度過去十年持續墊底。民調專家Paul Maslin指出，生活質量指數停滯的根本原因，就是生活成本的壓力所致，這個問題的嚴重性，在過去十年所有評估維度中始終位列首位。

其次，野火創傷持續發酵，是影響洛縣居民生活質量的重要因素。41%受訪者認識直接野火受災者，14%因火災遭受收入損失，其中西裔、年輕群體及低收入者受災程度最為嚴重。89%居民支持災民原址重建，52%受訪者願意增稅以提升火災應急能力。

新政府的移民政策，也在加劇人們焦慮。44%居民擔心川普政府的政策，會導致自己或親友被驅逐出境。西裔和年輕居民最擔心，普遍支持地方政府抵制聯邦移民政策。項目主任Yaroslavsky表示，新政府再次將移民、驅逐問題推向風口浪尖，這已成為大部分居民最關切議題。

無家可歸者問題仍是人們最關心問題之一，但看法略有改變。認為遊民問題正在惡化的居民比例有所減少，近五年來首次顯著下降，從2024年60%降至2025年52%；僅10%受訪者認為情況正在改善，顯示微小轉變。

令人擔憂的是，政府公信力也在經受嚴峻考驗。居民對洛杉磯市長貝斯（Karen Bass）、以及縣政委員的態度，受到火災應對措施影響。就貝斯而言，37%受訪者支持她，49%受訪者持負面看法；而34%受訪者支持縣政委員，37%受訪者則持反對意見。

此項年度「生活質量指數」調查，於2025年2月23日至3月9日開展，覆蓋1400名洛縣居民。

洛縣 移民 洛杉磯加大

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