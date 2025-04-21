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加州政府手頭緊到要駕駛人「留下買路財」

編譯陳盈霖／即時報導
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加州交通廳進行道路使用費試點計畫。（加州交通廳影片）
加州交通廳進行道路使用費試點計畫。（加州交通廳影片）

CBS電視台報導，隨著電動車日漸普及，加州預計未來十年的燃油稅（fuel tax）收入將下降約50億美元，州府近期研擬按里程徵收的「道路使用費」（road charge）用以支持公路維護，加州交通廳（Caltrans）近期完成試點計畫，研究這項潛在的新收費制度，該制度可能會取代目前燃油稅模式。

據估計，加州道路維修費用約80%來源於每加侖59美分的燃油稅，這是全美燃油稅最高的稅率之一。然當前燃油稅正持續下降。洛杉磯加大（UCLA）城市規劃系主任曼維爾（Michael Manville）表示，「燃油稅是我們資助交通基礎設施的主要方式，但其購買力正穩步下降中。我們有愈來愈多的電動車與油電混合車，新車油耗也更高效。」

試點計畫測試多種方式，包括每哩徵收2.8美分的固定稅率，及根據車輛燃油效率設定費率等。此外，還探索多種向州政府報告行駛里程的方式，如使用里程表讀數或特殊工具設備測量行駛里程等。

聖地牙哥居民霍菲利納（Gail Hofilena）反對該提案，「我堅決說不，因我得儘可能節省開支。」此前領導過反對當地里程稅運動的加州眾議員德麥奧（Carl DeMaio）也批評該提案，稱「加州里程稅就是種斂財行為。」他預估依此制度，一般加州人每年可能需支付900美元至1200美元費用，並認為這對低收入和長途通勤的家庭造成不公平影響。他同時對州政府聲稱「道路使用費會取代現有燃油稅」說法表示懷疑，「他們不會放棄任何一種稅收，只會額外加上新稅。」

州議會最終將決定是否使用道路使用費。加州交通廳預計今年晚些時候公布試點計畫結果，屆時可能替這項爭議性提案提供更多討論依據。

加州 電動車 低收入

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