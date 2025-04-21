200多萬房加價108萬 南加這華人區房屋引瘋狂搶購

該處房屋最終以加價108萬美元的價格成交。（受訪者提供）

南加州整體房市近期呈放緩趨勢，然而部分華人 聚居區，房價依舊強勢，尤其以巴沙迪那市（Pasadena）與聖瑪利諾 市（San Marino）為代表，不少房屋一上市即售出，甚至頻繁出現加價50萬美元以上的成交案例。近期，一名華人買家透露，曾看中的掛牌價約268萬美元的聖瑪利諾住宅，結果該房被他人加價108萬美元、成交價超376萬美元買走，令他直呼誇張。

200萬房加價50萬已成常態 最高加價108萬成交

華人居民董先生，從2025年初開始在巴沙迪那市和聖瑪利諾市看房，他的目標價位是200萬左右的獨立屋，但他表示，實際看屋後發現，該價位房屋幾乎無法順利入手。就在兩個月前，他曾參觀一處位聖瑪利諾高中附近的西班牙風格住宅，掛牌價268萬。他表示，在看完Open House後有些心動，不過，房屋整體布局和內部有些「老舊」，如果入手，可能需要進行較大規模的裝修，這讓他有點猶豫。不料沒過多久，該房屋以加價108萬成交。董先生說，他曾詢問房產經紀友人，對方表示，該房屋設計老舊，或許有談價空間，「沒想到這麼快就賣了，而且是以這麼誇張的價格」。

董先生後續看過幾棟200萬左右、約2000平方呎、3房2浴的房屋，也幾乎都在開放參觀後的一周內售出，加價幅度普遍在50至60萬之間。董先生說，他近幾日又去看位巴沙迪那市、靠近朗廷酒店（Langham Hotel）的房子，掛牌價是199萬，他通過房屋經紀人詢問賣方，屋主表示，他的心理價位大約是240萬至260萬。

類似情況也出現在吳女士身上，她幾個月前於聖瑪利諾購屋，原本開價200萬美元，最終加價52萬後成功購入。

地理位置優越 房源稀缺

對於這種瘋狂加價情況，領先地產集團（Pinnacle Real Estate Group）的資深地產經紀Ray Wang表示，巴沙迪那與聖瑪利諾長期是買家鍾愛區域，加價情況很常見。「有些看起來平平無奇的房子，都需要加價」。他說，事實上最近房市比較低迷，但是該區域（巴沙迪那市靠近玫瑰運動場（Rose Bowl）和聖瑪利諾的地區，以及整個聖瑪利諾市）卻一枝獨秀，尤其是300萬以下房屋，非常受歡迎。不過，對300萬以上的房屋來說，情況就大不相同，主要原因是貸款利率太高，讓買家望而卻步。

他認為，近期野火也有一定影響，一些受山火影響的人，即使再次買房，也想居住在附近區域，因此推動買家的競爭，這種情況不只反映在買賣市場，在租房市場也有所體現。他表示，有客戶在亞凱迪亞 市的房子，原本每月租金只能租8500美元，野火後以高達1萬2000美元的價格迅速出租，且簽約一年。

不過，他表示，亞凱迪亞市的房屋交易市場，加價情況沒有出現，主要是該處上市的房屋數量較多，大家選擇比較多。對於其他華人聚集的熱門區域，例如爾灣市，Ray解釋，爾灣以往的房源通常是在200多套，近日的房源卻多達700多套，其中不乏許多中國賣家，出於對貿易戰的恐懼和對未來經濟情況的煩憂，許多人開始出售房屋。