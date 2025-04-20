有所不知 你的收據會被Costco保存2年？為什麼

好市多會將所有收據數位化，且與會員編號綁定保存兩年。（本報檔案照）

TastingTable報導，不少人都有「衝動購買某樣商品，回家後才發現其實並不需要」，當想找出購買收據時，不是完全找不到，就是發現收據被損毀，字跡變得模糊。然對好市多 （Costco ）會員來說「這些都不是問題」，因這家大宗貨物倉儲零售店，會將所有收據數位化，且與會員編號綁定保存兩年，提供會員隨時查閱過去兩年購買紀錄。

會員只需登錄好市多網站，進入「訂單與退貨」（Orders & Returns）頁面即可。若是線上訂購商品，會員可在該頁面調整訂購日期範圍，點擊「查看訂單詳情」（View Order Details），找到具體的商品發票。若是實體店面購買的商品，則可點選「倉內購買」（In-Warehouse），瀏覽相關購買紀錄，找到所需發票。

根據好市多網站，該公司以提供「無風險100%滿意保證」的無憂退貨政策自豪，這意味著顧客可退回任何東西，甚至包括吃了一半的食物。為方便起見，若無法存取線上帳戶或很難找到所需收據，還可向好市多支援（Costco support）發送電子郵件要求索取發票副本。請注意，購買紀錄可能需24小時後才能記錄於會員帳戶中，但使用會員卡購買的任何商品，除美食廣場訂單、汽油、眼鏡和旅遊服務等商品外，都應在系統中顯示。