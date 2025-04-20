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洛杉磯市中心 數十棵樹遭惡意砍伐

記者啟鉻／洛杉磯即時報導
洛杉磯市中心多處地點19、20日遭蓄意破壞，行道樹疑似被以電鋸砍伐。（取自IG/DTLA Insider）
洛杉磯市中心多處地點19、20日遭蓄意破壞，行道樹疑似被以電鋸砍伐。（取自IG/DTLA Insider）

KTLA電視台報導，洛杉磯市中心多處地點19、20日遭蓄意破壞，數十棵行道樹被人以電鋸砍伐。事件發生的具體時間不明，目前尚未有任何嫌犯的監視器畫面流出。

洛杉磯市警局對KTLA電視台表示，目前對事件的相關情況一無所知。「洛杉磯時報」也試圖在復活節假日期間聯繫市府城市林業部門，但未獲回應。

根據社群Reddit民眾的貼文，從市中心第一街（1st Street）至Wilshire Boulevard之間，有多棵樹木被砍。另一位Instagram用戶則上傳影片顯示，遭破壞的地點包括，奧林匹克大道與霍普街（Hope Street）、奧林匹克大道與Figueroa Street、百老匯街（Broadway）與Cesar Chavez Avenue、富國銀行中心（Wells Fargo Center）前的格蘭大道（Grand Avenue），以及格蘭大道與第五街（5th Street）。

從現場照片與影片看，樹木疑似遭電鋸切割，部分從樹根底部被砍斷，部分則在距離地面數英尺高處截斷。部分砍伐不完全的樹幹仍以樹皮絲連。

遭砍伐的樹木中，至少包含耐旱印度榕樹（Indian laurel fig），該樹種是洛杉磯市因應乾旱而選種的重要城市綠化樹種之一。

目前事件動機未知，警方與市府對該案仍在調查中。

洛杉磯市中心多處地點19、20日遭蓄意破壞，行道樹疑似被以電鋸砍伐。（取自IG/...
洛杉磯市中心多處地點19、20日遭蓄意破壞，行道樹疑似被以電鋸砍伐。（取自IG/DTLA Insider）

洛杉磯 百老匯 復活節

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