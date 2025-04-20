亞裔重刑犯被判40年 面臨ICE遣返 因這行為獲特赦

ICE移民執法大環境下，很多人被要求遣返。此為示意圖。（Unsplash.com）

南加長堤市（Long Beach）亞裔居民Sithy Bin，曾是被判40年刑期的重案犯，因在獄中表現良好，幾年前獲假釋；但由於其移民 身分，近期面臨ICE驅逐出境。Bin致信州長請求赦免，希望留在加州 繼續生活，復活節前獲特赦。

據Daily Mail、Signal Tribune等媒體報導，加州州長紐森（Gavin Newsom）日前宣布對25名重罪犯實施赦免或減刑，其中包括面臨遣返 回柬埔寨（Cambodia）的移民Bin。

Bin出生泰國難民營，父母是逃離紅色高棉（Khmer Rouge）的柬埔寨人。Bin幼年來美，從未去過柬埔寨。他表示，如果被驅逐到柬埔寨，與被驅逐到任何從未去過的國家沒有什麼不同，「加州是我的家鄉」。

報導指出，Bin曾是Crips with Attitude幫派成員，2005年9月，他朝敵對幫派成員住宅開槍，誤傷無辜路人，之後被判處40年至無期徒刑。Bin在獄中徹底悔改，並成為一名牧師，積極協助其他服刑人員重塑人生，他服刑15年後獲假釋；但由於其移民身分，被直接轉移到ICE拘留所等待驅逐出境。

疫情期間，ICE拘留所的狹小空間，容易導致病毒迅速傳播，對健康造成極大危害，Bin與大多數被拘留者，因此獲釋。此後的獄外生活，他回饋社會，彌補過去行為，並創立新基金會（Made New Foundation），為離開監獄的人提供資源，幫助他們重返社會。

今年4月2日，Bin依照安排前往ICE報到。以往登記過程很快，但這一次不同，他等了幾個小時後，被帶到特工辦公室，被告知有60天時間可以自行遣返柬埔寨。從小在美國長大的Bin，沒有任何親戚朋友在柬埔寨，他的妻子是美國公民。為避免被遣返，Bin及其支持者隨後致信紐森請求赦免，希望能讓他留在加州繼續生活。

赦免不僅可幫助移民免遭遣返，還能恢復部分民事權利，比如擔任陪審團成員、申請專業執照，甚至在特定情況下恢復槍枝擁有權，或免除性犯罪者登記義務。紐森在赦免令中指出，Bin在獄中從未受紀律處分，積極參與自助項目，保持良好工作記錄，並多次因其轉變，受到獄方表揚。