大谷翔平喜獲千金 多了爸爸頭銜少了三場比賽

4 月 16 日在洛杉磯舉行的一場棒球比賽第八局中，洛杉磯道奇隊的大谷翔平跑向一壘，擊球出局。 （美聯社照片）

聖蓋博谷論壇報報導，國際傳奇巨星、二刀流、三屆MVP的大谷翔平 （Shohei Ohtani）20日在Instagram宣布喜獲千金，正式多了爸爸頭銜。他於18日即被列入陪產假名單，並未隨隊前往德州，進行與遊騎兵隊（Texas Rangers）三連戰，而是在洛杉磯陪著妻子田中真美子迎接家庭新成員。據悉他最多可能缺席三場比賽。

大谷在去年12月底時，於Instagram上宣布真美子懷孕，但未透露細節，如孩子預產期等。20日他在IG上公布喜訊，「歡迎來到大谷家庭！」總教練羅伯茲 （Dave Roberts）未透露相關細節，但在大谷請陪產假時，將羅薩里奧（Eddie Rosario）從3A提拔上來。

根據規定，陪產假球員最多可缺席三場比賽，除非有某種複雜因素，羅伯茲表示，大谷「有可能」在周末結束前重返球隊。以專注於棒球和規律日常生活聞名的大谷，即使在歷經人生變化時，依舊能維持高水準表現。羅伯茲相信大谷即使成為父親後，也能遊刃於球場。

「他善於一心多用，」他說，「他很愛睡覺，所以，當他有了孩子後，看看睡眠是否仍足夠會很有趣」。