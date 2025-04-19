約會變惡夢 惡男用交友App誘姦女性
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南加州聖伯納汀諾（San Bernardino）芳塔那市（Fontana）一名男子涉嫌透過交友軟體誘騙女性上車並加以性侵。警方指出，該男子不僅已涉及至少兩起案件，還可能有更多未曝光的受害者。芳塔那市警方18日表示，已逮捕31歲嫌犯莫拉雷斯（Oscar Silva Morales），呼籲其他潛在受害人勇敢出面提供線索。
據abc7電視台寶報導，莫拉雷斯使用「Thataboii_Laloo」與「Joey242599」等帳號，在交友平台尋找對象，並引導受害者轉往SnapChat等通訊軟體安排見面。警方指出，他經常約女性在公共公園碰面，隨後誘導對方進入車內，趁機施暴。莫拉雷斯最早涉嫌於2024年5月，在芳塔那市一輛車內性侵一名女子。辦案人員在調查過程中，發現他還涉及橙縣另一樁性侵案，手法疑似相同。
辦案警員瑞德（Steven Reed）指出，根據莫拉雷斯的供詞及現有證據，警方相信還有其他受害人未曾報案，「可能是出於恐懼，或因年紀尚輕，不敢說出真相。」目前警方已著手關閉莫拉雷斯所使用的交友平台帳號，並呼籲知情民眾或其他受害者儘速與警方聯繫，以防止更多人受害。瑞德強調：「這些受害人並沒有做錯什麼，她們出面能協助我們阻止這名嫌犯繼續傷害他人。」任何有線索的民眾，請聯絡調查員貝克（Detective Baker），電話909-854-8014，或電郵[email protected]。
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