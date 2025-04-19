約會變惡夢 惡男用交友App誘姦女性

警方指出，嫌犯莫拉雷斯使用多個交友平台帳號誘騙受害者，圖為警方提供的其中一個交友應用介面截圖。（ABC7新聞畫面）

南加州 聖伯納汀諾（San Bernardino）芳塔那市（Fontana）一名男子涉嫌透過交友軟體誘騙女性上車並加以性侵。警方指出，該男子不僅已涉及至少兩起案件，還可能有更多未曝光的受害者。芳塔那市警方18日表示，已逮捕31歲嫌犯莫拉雷斯（Oscar Silva Morales），呼籲其他潛在受害人勇敢出面提供線索。

據abc7電視台寶報導，莫拉雷斯使用「Thataboii_Laloo」與「Joey242599」等帳號，在交友平台尋找對象，並引導受害者轉往SnapChat等通訊軟體安排見面。警方指出，他經常約女性在公共公園碰面，隨後誘導對方進入車內，趁機施暴。莫拉雷斯最早涉嫌於2024年5月，在芳塔那市一輛車內性侵一名女子。辦案人員在調查過程中，發現他還涉及橙縣 另一樁性侵案，手法疑似相同。