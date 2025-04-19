FASCA橙縣分會青年文化大使 為台灣傳統周登場暖身

FASCA橙縣分會在橙僑中心舉行台灣文化培訓，青年文化大使們展示即興創作的台灣文化海報。(橙僑中心提供)

橙縣 2025年台灣傳統周即將於4月26日拉開系列活動序幕。屆時，海外青年文化大使協會橙縣分會(FASCA-OC)青年文化大使將參加開幕式、天使棒球台灣日、十鼓擊樂團文化訪演的志工服務，並擔任推廣台灣的文化大使。FASCA橙縣分會近日在橙僑文教中心舉行台灣文化培訓，17位青年文化大使們認真研習和積極暖身。

橙僑中心主任蕭蓓如致詞時表示，FASCA橙縣分會的青年文化大使們都非常熱忱、優秀且認同台灣，經由過去長期的培訓，相信都是提升台灣能見度、宣揚台灣的最佳文化大使，對於青年文化大使們的精采表現非常期待。當天諮詢導師吳俊毅先向出席青年文化大使簡介今年上半年活動。諮詢導師榮于嫺主講「台灣茶文化入門」，講解台灣高山茶、紅茶的特色，傳授泡茶與品茶的基本知識，並讓青年文化大使現場品賞台灣鐵觀音茶及日月潭 紅茶，體驗台灣茶的迷人風味。

除了台灣文化研習，出席的青年文化大使還分成3組，即興創作台灣文化海報，做為日後推廣台灣文化的最佳道具，大家腦力激盪、大展創意，共同創作出多幅展現台灣文化的海報。