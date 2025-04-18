林奕廷錄取UCLA要訣 現身說法志存高遠

林奕廷（中）和父母站在UCLA巨大標誌牌旁留影。（受訪者提供）

「你屬於這裡（You belong here）！」4月12日是洛杉磯加州大學 （UCLA ）的新生參訪日（Bruin Day），校園迎來1萬4000名訪客，其中包括2025雷傑納隆科學獎學者（Regeneron STS scholar）、聖瑪利諾高中（San Marino HS）華裔生林奕廷（Justin Lin），他被該校神經科學系錄取，有志成為一名兒童神經科醫師。

UCLA是全美申請者最多的大學，2020年有近14萬人申請入學，也是入學競爭最激烈的公立大學之一；2023年在「美國新聞（U.S. News）」世界大學排行榜名列全美公立大學第一，林奕廷如何從眾多申請者中脫穎而出？他分享了成功經驗。

「就我的申請作業而言，個人參與的宣傳、研究和領導，是被錄取的決定性因素。身為一名唇顎裂患者，我撰寫了關於透過非營利組織Operation Smile（微笑行動），倡導正確應對唇顎裂並配合手術治療疾病的文章。」林奕廷現身說法，講述作為洛杉磯兒童醫院唇顎裂患者的經歷，並積極推廣一項國會「確保持久微笑法案」（Ensuring Lasting Smiles Act），要求對顱面護理提供醫療保險。

林奕廷還撰寫了與美國國家航空暨太空 總署（NASA）和杭廷頓醫學研究所（Huntington Medical Research Institutes）合作的研究成果，專注太空生物學和神經科學研究。此外，林奕廷還介紹作為童子軍完成在漢庭頓花園（Huntington Library, Art Museum, and Botanical Gardens）的「鷹項目」（Eagle Project），當時他帶領一隊童子軍使用地理資訊系統，繪製漢庭頓花園內200棵樹的地圖。最後，林奕廷還是聖瑪利諾高中學生會主席，並從九年級開始擔任班長。

「總的來說，選擇UCLA，因為該校在學術嚴謹性和校園社交生活間取得平衡。UCLA是美國排名第一的公立大學，尤其是神經科學專業領先。」除強大的學術實力外，林奕廷很期待能參與充滿活力的校園生活，無論是參加趣味盎然的俱樂部，還是身手矯健的網球比賽。此外，他是加州居民，與外州私立大學相比，UCLA學費便宜很多。至於未來職業生涯，他希望大學畢業後，再進入醫學院深造，將來成為一名兒童神經科醫生。

雖然加州大學（UC）的入學程序並不要求申請者面試，然而，對常春藤聯盟（IVY Leagues）等私立名校，林奕廷確實接受多次面試。他對未來學弟學妹的首要建議是，「將大學面試視為對話，不要緊張，盡力自信回答問題，並向面試官提問以幫助談話順利進行。一些常見問題包括有關本人的課外活動、感興趣話題、為什麼有學習動力、為什麼想上那所學校等。」