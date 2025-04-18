賀錦麗若選加州州長民調超前群雄 紐森選總統多數說No

前副總統賀錦麗是否應該參選加州州長，選民看法各半。（美聯社）

愛默生學院（Emerson College）與KTLA電視台節目「Inside California Politics」合作的民調 近日公布，在加州州長選戰部分，前副總統賀錦麗 （Kamala Harris）如果參加初選，將獲得大幅領先所有人的31%支持度；但賀錦麗是否應該參選，支持與反對的民眾各為50%。

4月12至14日進行的民調，訪問了約1000位登記選民，共有18名可能參加2026年6月初選的人入列。在賀錦麗之後，民主黨 籍的前聯邦眾議員波特（Katie Porter）獲得8%的支持，共和黨籍的河濱縣警察局長彼安科（Chad Bianco）則為4%。

愛默生學院民調中心主任金波（Spencer Kimball）分析，加州2026年州長初選的激烈程度，取決於賀錦麗是否參選。波特等其他參選人的得票率都要看賀錦麗在不在列：有賀錦麗時，民主黨人49%支持她，波特13%；沒有賀錦麗時，波特支持度增加至21%，將在初選中脫穎而出。

不過民調也發現一個狀況，選民不一定支持賀錦麗參選。50%的受調者認為，與加州關係密切的賀錦麗應該參選；但也有50%認為她不應該參選。賀錦麗本人至今都未表態。

同時，民調也問了其他議題，重點整理如下：

・州長紐森該不該選總統：59%的認為他不應該參加2028年的大選，41%的支持。以政黨屬性進一步分析，61%的民主黨登記選民支持參選，78%的共和黨人與75%的獨立選民反對。

・總統川普的關稅佔：60%的人認為，關稅戰與其說是對外國加稅，還不如說是對人民加稅，反對此一看法的為22%，18%認為兩者皆非。政黨區分再度決定看法，民調中心主任金波指出，77%的民主黨人與50%的獨立選民認為，關稅是對消費者加稅；48%的共和黨人則認為，關稅的課稅對象是外國。

・2028年的洛杉磯奧運：32%的人非常關心，44%的人有點關心，24%的毫不在意。在財力能夠負擔的前提下，58%的人願意到場觀賽，42%的不願。