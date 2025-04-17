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「我買了一個300元蘋果派」專家：陷好市多效應

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「我買了一個300元蘋果派」專家：陷好市多效應

編譯胡立宗／即時報導
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好市多商品從平價的熱狗到奢侈品金塊，誘發消費者多買也不心疼。（好市多網頁）
好市多商品從平價的熱狗到奢侈品金塊，誘發消費者多買也不心疼。（好市多網頁）

去一趟好市多很可能就會花上三、四個小時，扣掉車程，大部分時間是在賣場中走走逛逛。研究報告指出，Costco的留客時間排名前茅，留得愈久自然買的愈多，本來只想花100美元補個生活用品的，結帳時卻變成300、500美元。專家們稱之為「好市多效應」（Costco effect）。

部分原因很多人都已經知道，Costco故意經常更換商品位置，而且生鮮蔬果與各類熟食都在最後，消費者每一次的無意路過、正巧看到，都來自精心設計的好市多效應。

就拿密蘇里州歐法倫（O'Fallon）的華生（Ann Watson）來說，2024年10月的一次Costco之旅，帶回了她在好市多消費最高的商品，2萬3000美元的超大SPA池。

雖然她本來只是要買點復活節禮物，但是看到SPA池後就移不開目光，因為她們負擔不起後院建個泳池的費用，但是SPA池可以，所以她一點都不後悔。現在，值完夜班的37歲護士可以在SPA池裡放鬆，三個小鬼還可以在夏日午後玩個盡興。

USA Today說，全球1億4000萬名好市多會員應該都有過類似經驗，很多人在社交媒體上分享在Costco突然解放的事蹟：「我昨天買了個300美元的蘋果派」，或是本來只想買4.99美元烤雞的，最後卻載了一卡車的東西回家。

執行長瓦克瑞斯（Ron Vachris）曾經說過，好市多效應就是本來只打算花100元的，最後帶走300元的商品。「Global Data Retail」的分析師桑德斯（Neil Saunders）非常同意，Costco effect讓原本只想買日常用品的人，順路看上其他的各類高價商品，而且這些東西的價格還明顯要比其他家便宜到不買會心疼，難怪非食物商品能占到好市多營業額的25%。

桑德斯說，Costco深知如何挑起顧客的購買慾，而且買了還不會因為衝動購物而後悔，自然會一再上門。「衝動購物」（impulse purchase）意思是，完全沒經過思考就買下某個商品，而且現在更為方便，「手一滑」就網購了。「BadCredit.org」的分析，18至43歲的占衝動購物的90%以上。

不過，北卡羅萊納州阿什維爾（Asheville）61歲的Karen Morrison應該是個例外，雖然最近的Costco開車也要一小時，但是每次去，預備清單大概5至15項，回家時都會帶回10到30樣。雖然她們夫妻在2019年花了3000多美元買了浴缸，但是之後的新冠疫情，浴缸成了全家最重要的儲水工具，「整整三周，沖馬桶的水都靠它」。

聖荷西57歲的Natalia Stefanioutine說她和先生都是Costco的衝動會員，從家具到杯碗，家裡的一切都來自好市多。原本計畫好買150美元的東西，出來時兩倍、三倍都經常發生，「感覺一刷會員卡就會啟動魔咒」。

史塔克頓35歲的Cristal Hernandez也說，她們夫妻幾乎每樣東西都是來自好市多，包括輪胎，計畫購物與衝動購物各占一半。她則說，「好市多的空調系統可能加了料，所以買個不停」。

USA Today指出，Costco對本則報導提及各點都未做回應。

雖然總統川普可能引爆關稅戰，但USA Today樂觀預期，好市多（Costco）承受的壓力不大，商品價格平均上漲11%，低於其他店家的25%至50%，而且收益很大一部分來自於會員費。

但是Costco的主管不敢輕忽，財務長米勒其普（Gary Millerchip）認為，大環境會讓消費者更加謹慎，雖然還是會買，但是都要花在刀口上。因此他指出，未來大額消費的件數會減少。

好市多商品從平價的熱狗到奢侈品金塊，誘發消費者多買也不心疼。（好市多網頁）
好市多商品從平價的熱狗到奢侈品金塊，誘發消費者多買也不心疼。（好市多網頁）

Costco 好市多 桑德斯

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