河濱市連環車禍1死6傷 肇因疑涉酒駕與毒駕

河濱市連環車禍現場。（KTLA電視台截圖）

據KTLA電視台及南加 多家媒體報導，河濱市市中心16日晚發生一起四車連環撞的重大車禍，一人死亡、六人受傷。警方表示，這起事故疑似與酒精或毒品有關，並涉及肇事逃逸。目前車禍原因仍在進一步調查中。

事故發生在當晚6點20分左右，位於河濱市區Market Street與第五街（5th Street）交口，靠近漢普頓飯店（Hampton Inn）。根據市警局交通組警佐安古羅（Sgt. Emilio Angulo）表示，警方、消防與急救人員接報後迅速趕往現場。

初步調查顯示，一名男子駕駛Dodge Challenger沿Market Street南向高速行駛，從後方追撞一輛本田 Civic，導致本田Civic被撞入對向車道，與一輛北向來車正面相撞。Challenger隨後又撞上一輛車才停下。

遭追撞的本田Civic駕駛受重傷，送醫後宣告死亡。警方表示，肇事者在警員抵達現場時曾試圖逃逸，但被當場拘留。包括這名肇事者在內的其他六人僅受輕傷，已接受醫療處理。

河濱市警局指出，根據初步調查，毒品或酒精可能是造成這起重大車禍的原因之一。肇事者身分尚未公布，相關指控也仍在處理中。死者身分尚未對外公布。

為配合調查，Market Street從Mission Inn路至第五街路段一度雙向限制交通。

警方呼籲，任何擁有相關資訊的民眾，請聯繫河濱市警局交通組探員Matt Parrish，電話：951-826-8771，或電郵至 [email protected]