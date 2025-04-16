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南加亞凱迪亞跑馬場再迎奧運盛事 將建2新酒店

記者邵敏／亞凱迪亞即時報導
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擁有90年曆史的賽馬場，曾是1984年夏季奧運會馬術競賽場地。（亞凱迪亞市政府）
擁有90年曆史的賽馬場，曾是1984年夏季奧運會馬術競賽場地。（亞凱迪亞市政府）

洛杉磯縣華人聚居區亞凱迪亞（Arcadia）聖塔安尼塔公園（Santa Anita Park），即人們熟悉的跑馬場，日前正式確定為2028年洛杉磯奧運會（LA28）馬術賽場。為迎接這場全球體育盛事，Hilton Hotel、Hotel Tempo兩家新酒店，也將在該市建成，迎接來自全世界遊客。

對亞凱迪亞這個歷史悠久的城市來說，40多年前的奧運盛事記憶尚未褪色。1984年夏季奧運會，聖塔安尼塔公園曾成功承辦馬術項目競賽；如今這座被譽為「賽馬聖殿」的場館，將在2028年再度成為奧運會馬術比賽場地。亞市政府表示，這座擁有90年歷史的傳奇賽馬場，已做好準備，將以更成熟姿態迎接全球目光。

市議員高卿認為，亞市能夠參與2028年奧運，意義非凡；將對社區產生持久影響，進一步鞏固該市在全球舞台上舉辦盛事的能力。市議員鄭博仁為亞市再次成為奧運馬術賽事場地深感自豪，他指出，從1934年跑馬場開幕至今，馬術文化早已成為這座城市基因的一部分。作為洛杉磯縣的重要地標，聖塔安尼塔公園不僅擁有頂尖設施，其核心地理位置更能與周邊奧運場館形成聯動效應，為觀眾創造豐富觀賽體驗。

據悉，幾十年來，亞市已經11次成功舉辦育馬者盃世界錦標賽（Breeders'Cup World Championships），最近一次是2023年11月，吸引8萬名遊客觀看。當地便捷的地鐵輕軌和亞凱迪亞接駁車（Arcadia Transit），提供全方位交通服務；附近的Arcadia mall(聖塔安尼塔購物中心)大型商場，也為遊客提供豐富購物、餐飲體驗。

為迎接新時代到來，支持旅遊業蓬勃發展，亞市正興建兩家新酒店。其中希爾頓酒店（Hilton Hotel）即將開業，隨後Hotel Tempo也將動工，新建酒店將與亞凱迪亞艾美酒店 (Le Méridien) 聯手，後者距跑馬場僅幾步之遙，它們將共同迎接來自世界各地的客人。

亞市政府表示，隨著奧運再次成為民眾關注的焦點，巨大的經濟機會也隨之而來，預計這項全球賽事將為該市酒店、餐廳、商店和景點帶來大量消費，並讓當地企業受益，從而促進整個社區的長期繁榮。熟悉的跑馬場即將成為世界矚目的奧運賽事場地，當地居民奔走相告，期待可以在家園附近一睹奧運風采。

亞凱迪亞聖塔安尼塔公園，日前確定為2028洛杉磯奧運會馬術賽場。（亞凱迪亞市政府...
亞凱迪亞聖塔安尼塔公園，日前確定為2028洛杉磯奧運會馬術賽場。（亞凱迪亞市政府）

奧運 亞凱迪亞 洛杉磯

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