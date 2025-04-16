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洛城驚天竊案 賊用這招 盜走上千萬珠寶

洛杉磯訊
竊賊從鄰近建築物打穿混凝土牆壁，挖洞進入該珠寶店行竊。（KTLA）
竊賊從鄰近建築物打穿混凝土牆壁，挖洞進入該珠寶店行竊。（KTLA）

KTLA電視台報導，洛杉磯市中心日前發生令人震驚的竊案，竊賊疑似從鄰近建築物打穿混凝土牆壁，挖洞進入珠寶店，盜走價值至少1000萬美元的珠寶、金鍊、手錶與吊墜等貴重物品。

盜竊案發生在13日（周日）晚9點30分左右。洛杉磯市警局警員David Cuellar稱，盜竊案發生在百老匯大道（Broadway）的「Love Jewels」珠寶店，該街區是洛杉磯市中心珠寶商業區的核心地段。

警方調閱監控畫面發現，嫌犯從隔壁建築物鑽洞而入，透過挖掘多層混凝土牆，成功打通進入珠寶店的通道。警方表示，嫌犯數量不明，犯案後從同一洞口逃離，並駕駛一輛新款雪佛蘭（Chevy）皮卡車離開。

由於保全系統被切斷、店內警報未啟動，店家直到14日早晨員工上班時，才發現店鋪遭竊。目前警方估算被竊商品價值約為1000萬美元，但店主在接受採訪時表示，實際損失金額接近2000萬美元，且店內商品未投保。

店主兒子接受KTLA電視台採訪表示，這些竊賊可能是專業團隊，他們從一座空置的鄰近建築挖隧道入店。「他們可能每晚都在那，慢慢鑽孔，直到有足夠的空間進入。」店主兒子估計，這場竊案大約花了竊賊團隊五到六個小時，光是破壞保險櫃，可能就花了約三個小時。他還提到，第二個保險櫃在沒有鑽孔的情況下打開。店主兒子認為，竊賊團隊中，有專業鎖匠。

案發後，店內員工趕忙以金屬板封住牆上破洞，修復損壞設施，清理翻倒的展示櫃與被遺棄紙箱。兩個大型保險箱被強行打開，裡頭存放的所有商品全數被盜竊一空。

當日有不少顧客與朋友前來探視，對店主表達慰問，甚至還有人詢問是否可購買剩餘商品。

「Love Jewels」官網所展示的商品，包括一條14K黃金繩鍊（售價1200美元）、心形金耳環（售價200美元）、金十字吊墜（售價550美元）等。社群平台上，也可見該店展示滿滿珠寶、戒指與名錶的玻璃櫃影片。

警方目前已展開指紋與DNA採證作業，並呼籲知情民眾提供線索，以協助早日破案。

展示櫃和兩個大型保險箱內的所有商品全數被洗劫一空。（KTLA）
展示櫃和兩個大型保險箱內的所有商品全數被洗劫一空。（KTLA）

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