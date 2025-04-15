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好市多降價銷售的這款商品 買回家可使房價增值達3成

編譯陳盈霖／即時報導
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好市多推出酒吧小屋，本月底前現折300美元。（好市多官網）
好市多推出酒吧小屋，本月底前現折300美元。（好市多官網）

House Beautiful報導，隨著氣溫升高，夏日鄰近，許多人喜愛將日常活動搬到戶外。好市多Costco）推出新款Yardline的Solara酒吧小屋（Yardline's Solara Bar Shed）可說是完美的戶外配置，將熱門酒吧搬到自家後院。本月底前購買，最多可減300美元至400美元。不少「小屋粉絲」也喜愛包括"Goliath" Barn Shed和穀倉小屋（Tiny Ranch Home），這些小屋不僅能替訪客、工作會議和健身提供隱私空間，還能替房價增值多達34%。

這款酒吧小屋尺寸為8X10呎，空間足以存放酒瓶、防摔酒杯和可愛的凳子。兩扇天窗和一個大屏風窗戶，在裡面調酒時能有自然光與通風。這款小屋特別適合調製雞尾酒和無酒精飲料，關鍵設計在於其細節，包括內外兩側都有漂浮式木製櫃台，適合調酒和品酒，還有一個方便傳遞飲料的窗口。民眾可在屋外擺放凳子，享受「酒吧一流服務」。

Solara酒吧小屋帶有一點中世紀風格，但其外觀可根據本身房屋美學需求進行染色或塗漆。消費者除可自行安裝外，好市多也提供專業安裝選項，需支付額外費用，價格根據安裝偏好或是否添加地板而有不同。這款酒吧小屋起價為3400美元，唯一的缺點是根據住家地址，小屋送抵家的時間可能需長達兩週。

在後院架設好市多酒吧小屋，親友都會喜歡造訪。（好市多官網）
在後院架設好市多酒吧小屋，親友都會喜歡造訪。（好市多官網）
好市多推出酒吧小屋，本月底前現折300美元。（好市多官網）
好市多推出酒吧小屋，本月底前現折300美元。（好市多官網）

好市多 房價 Costco

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