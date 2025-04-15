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南加強震後或有更大地震 權威機構未發預報

記者邵敏／洛杉磯即時報導
有消息指出，馬里布100英里範圍內，接下來幾天可能爆發大地震.（Unsplash.com）
有消息指出，馬里布100英里範圍內，接下來幾天可能爆發大地震.（Unsplash.com）

南加聖地牙哥14日發生規模5.2強震。消息指出，馬里布（Malibu）100英里範圍內，接下來幾天可能會有大地震，範圍包括聖蓋博谷華人區。同時，洛杉磯縣亞凱迪亞（Arcadia）市府也發布消息，警告市民做好防震準備。

Hindustan Times14日晚間報導指出，聖地牙哥發生規模5.2強震後，歐洲地中海地震中心（EMSC）警告人們注意餘震，該部門在X上寫道，未來幾小時、幾天可能會發生餘震。同時還發布加州地震「48小時警告」，指出所有預測模型均一致認為，南加地區將發生強烈地震，最有可能發生在馬里布100英里範圍內，強震時間14日至16日。

這則消息在南加華人圈廣為傳播，人們恐懼大地震隨時發生。南加地震學專家酈永剛教授15日接受採訪時指出，發布消息的EMSC並非官方地震權威機構，是一個國際性非政府組織，對於強震預測，主要根據加州地殼應變和內部應力的積聚和偏移作出推測。不過，該機構過去幾年多次對加州大地震作出的短期預報均未應驗。酈永剛表示，該預測信息中的馬里布100英里範圍，包括聖蓋博谷多個華人居住城市。

酈永剛指出，美國地質調查局（USGS）和其它權威地震研究學術機構，並未發布類似地震預報。但馬里布沿海地帶近年確實發生多起規模4以上中等強度地震，接下來發生規模6以上強震風險極高。從地殼板塊理論分析，太平洋板塊每年以8釐米速度往北移動，衝撞擠壓北美板塊的馬里布沿海一帶，致使聖費南度谷每年南北壓縮6-8釐米，平均25-30年壓縮兩米左右，地殼內累積能量足以產生一個規模6以上強震。

酈永剛指出，實際情況也是如此，1971年Sylmar規模6.7強震，就位於聖費南度谷斷層；1994年北嶺（Northridge）規模6.7強震，發生在附近隱斷層（blind fault）上。如今過去31年，該地區再次發生強震概率極高，震央很可能往南移至沿海的馬里布斷層（Malibu Fautl）上。因此，當地民眾應對未來強震作好心理準備以及地震設防，盡量減輕震災損失。

此外，酈永剛還分享USGS 15日更新聖地牙哥強震後的餘震預測：近日內發生規模6以上強震概率幾乎為零，發生規模5-6概率為1%，發生規模4-5概率為10%，本次群震大概率不會再有強震發生。他指出，最近一年，南加共發生16起以上群震，為20多年來最高頻次；各地群震相互並無直接聯繫，主要與當地地殼構造和斷層有關，但對整個南加州震情而言，似乎已進入地震頻發期，應引起重視。

華人聚居城市處於活躍斷層附近

洛縣華人聚居區亞凱迪亞市政府日前發布地震防備警告，指出加州是地震風險最高地區，有幾個大型活躍斷層貫穿該州，亞市居民就住在幾個活躍斷層附近，包括雷蒙德斷層（Raymond Fault） 和西拉馬德瑞斷層（Sierra Madre Fault）。這些斷層是過去破壞性地震的成因，也將成為未來破壞性地震的源頭。

公告指出，雖然無法準確預測地震何時發生，但人們可以有效做好準備，以減輕地震可能造成的破壞性後果，預防措施包括制定家庭防震計劃；消除潛在危險；家中、車內準備災難急救包；以及地震時及地震後應注意事項。

地震 南加 加州

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