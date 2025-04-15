南加警方追緝致命肇逃案「凶嫌」和牠的主人

小型貴賓狗都柏林，日前與主人散步時不幸遭彼特犬攻擊致死。（ABC 7）

洛杉磯 福斯（FOX） 電視台報導，聖塔蒙尼卡（Santa Monica）11日（周五）發生比特犬咬死貴賓犬事件。小型貴賓狗「都柏林」（Dublin）當時正與主人迪崔克（Christopher Dietrick）和克魯格（Allysa Kluge）散步，沒想到一隻比特鬥牛犬（Pit Bull）突然衝向他們，將都柏林攻擊致死。事發後比特犬主人帶著狗離開現場，並未提供任何協助，迪崔克呼籲此人出面解決。

根據警方報告，這起事件發生於當天下午5時30分左右，位於主街（Main Street）和斯特蘭德（Strand）附近。迪崔克說，「這是我們每天散步三次的路線，距離我們家大概一個半街區」他說，當時他們正帶著都柏林走回家，走著走著，一名男子沒注意周遭情況，探頭進入一輛汽車乘客側窗，沒想到他的比特犬突然衝向他們，咬住都柏林。

迪崔克說，那場攻擊「相當暴力，甚至發生大規模扭打」，在嘗試阻止比特犬攻擊時，他也被該犬咬傷，「我們甚至被推倒在地上。」他說，都柏林最後不幸過世，那名男子帶著他的狗起身逃跑。警方表示，比特犬的飼主帶著狗徒步逃離現場，影像已被監控鏡頭拍下。目擊者指出，該飼主與比特犬跑進海洋公園（Ocean Park）社區一棟公寓樓。

迪崔克與克魯格向熱心路人表達感謝，該路人在危急時刻伸出援手，將他們和都柏林送往附近動物急救單位。「我們做了所有正確的事情，我們已盡我們所能」迪崔克說，「寵物 飼主責任的一部份，是承擔所有責任。我們並非尋求任何嚴厲報復等行動，但我們需找到這個人了解情況，啟動一些必要程序。」