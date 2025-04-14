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摸胸、下體緊貼女客戶頭部 華男按摩師涉嫌性侵

波特蘭訊
波特蘭地區一名華裔男按摩師，涉嫌對多名女性施以性侵犯。（KATU）
波特蘭地區一名華裔男按摩師，涉嫌對多名女性施以性侵犯。（KATU）

俄勒岡州波特蘭（Portland）一名華裔男按摩師，涉嫌性侵犯（sexual abuse）多名女性。警方與檢察官表示，至少兩名受害者出面指控。

根據當地電台KATU報導，法庭文件顯示，59歲的陳峰生（Feng Sheng Chen，音譯）2024年與2025年初在波特蘭地區的「Fly Dream Massage」按摩店工作，涉嫌在工作期間對兩名女性顧客實施性侵。第一起事件發生在2024年10月19日，當時一名女子前往該店按摩，由陳某負責服務。該女子指出，按摩初期無異常，直到她被要求翻身後，情況急轉直下。

受害人告訴警方，陳某開始觸碰她的私密部位及胸部，其腹股溝緊貼她頭部位置，形成不當接觸。她表示，陳某在觸碰她敏感部位時，竟評論「你是青少年嗎？」並稱她「很受力」，讓她驚恐萬分，不敢出聲阻止。

另一女子於2025年1月9日報案，稱在同一家按摩店遭遇類似情況，指陳某觸碰她的大腿內側。

4月2日，陳某遭控三項三級性侵罪，被收押於布馬特諾瑪縣（Multnomah County）監獄。根據當地警方消息，指紋比對顯示，陳峰生真名鄭文仁（Cheng Man Yan，音譯）。目前他仍在羈押中，保釋金為5000美元，預計將於4月25日再次過堂。

波特蘭警方表示，基於目前掌握情況，懷疑可能還有其他未報案的受害者，呼籲知情人士或受害者儘速與警方聯繫。

華裔 俄勒岡州

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