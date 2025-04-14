排隊搶購Trader Joe's人氣提袋 背後好多愛的故事

巴沙迪那Trader Joe′s店的排隊長龍已排到街角轉彎處。（記者張宏／攝影）

愛TA就為TA排隊買Trader Joe's 迷你提袋？社交網路熱炒的Trader Joe′s迷你帆布手提袋（Mini Tote Bags）背後不乏愛的故事。巴沙迪那的Trader Joe′s商店13日出售迷你帆布手提袋，引數百人在烈日下排隊，其中有八、九十歲阿媽為孫子孫女排隊，有老公為老婆排隊，甚至還有豆丁為學校老師排隊買這款人氣手提袋。

（影音來源：記者張宏）

新版迷你帆布手提袋有粉紅、天空藍、薄荷綠、薰衣草紫，四種粉嫩色系加上顯眼Trader Joe′s Logo，8日開售時，引發民眾凌晨五時排隊購買。13日華人 民眾Rachael從巴沙迪那Trader Joe′s店得到消息，當天下午3時會開售最後一批手提袋。因為天氣熱，Rachael不想在烈日下排隊太久，她和朋友大概下午2時來到目的地，發現現場排隊長龍已到街角轉彎處。商店店員告訴她，這次預計有六、七百個手袋，每人限購四色四個，預計在她前面七、八個人的位置，能確保買到手袋；之後的人，不保證能買到四個顏色手袋。

一群豆丁小朋友每個人手上都挎著和他們身材相比不迷你的手袋。（記者張宏／攝影）

Rachael表示，她估算自己是第120個，買到機率還有，她周圍有很多華人，大家覺得既然來了，就排排看，能買到就買，沒有買到就當體驗。因為太陽大，很多排隊華人都打著陽傘，大家還和沒帶傘的陌生人分享遮陽傘。商店工作人員暖心拿著新出的蔬菜薯條分給排隊民眾，天氣炎熱但大家都很心平氣和，且不時談論這款手袋在社媒有多火爆。最後他們如願買到手袋，大家都很開心。

Trader Joe′s現場管理有序，專門安放排隊買手袋標誌在隊伍前面，排在第一個位置的一家三口，是當天中午11時30分就來排隊。這家人表示，周末沒事做，聽說這款手袋很火，就來排隊。手袋下午3時準時開售，在手袋開售前，門店已按手袋顏色將其放在四個購物車內，有兩個店員事先把四個顏色手袋放在手上，分發給陸續進場的客人。店員在客人拿到手袋時，還很有愛的說「感謝等待，辛苦排隊」，為保證速度和秩序，客人不能挑選顏色。

商店工作人員貼心拿著新出的蔬菜薯條分給排隊民眾。（記者張宏／攝影）

每個拿到手袋的人都露出開心滿足笑容，還有人拿到手袋後就拍照發社群留念。多數人表示，買手袋是自己用或送給親朋，一名年紀在八、九十歲的阿媽拄著拐杖也來排隊買手袋，她女兒說，孫子孫女總在阿媽耳邊念叨想要這款手袋，因此老人家一早就來排隊，如今終於買到手，想像孫子孫女的笑容就很開心。還有一名男士拿到手袋後立即給太太打電話報喜，他說，因為太太想要這款手袋，他就下午1時來排隊給她買。