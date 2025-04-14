南加突發規模5.2地震 居民收到地震預警

南加地區居民收到來自地質調查局的地震警報。（居民提供）

加州 聖地牙哥縣（San Diego）14日發生規模5.2強震，雖然震感強烈，但目前並未傳出重大災情。

據美國地質調查局（USGS），地震 發生於上午10時8分，震央位朱利安（Julian）南方約2.5哩。地震發生在艾辛諾斷層帶（Elsinore Fault Zone），前一日已有規模3.3的地震。地震學家露西瓊斯（Dr. Lucy Jones）表示，14日地震發生後，當地出現數起小型餘震。

瓊斯指出，這次地震不太可能造成建築結構性損壞，「除非結構本身就很差的建築。」艾辛諾斷層被稱為聖安德里斯斷層（San Andreas Fault）的「小姊妹」，平均每年約發生一次規模4.0地震。

在朱利安小鎮經營「溫馨爐邊」（Warm Hearth）的特蕾西（Tracy）表示，當時感覺好像有東西撞擊建築物，店裡的東西掉了一地，確實讓人嚇一跳，不過尚未看到明顯損壞。

加州州長紐森（Gavin Newsom）辦公室也在社群發布聲明，表示已接獲通報，並正與地方政府合作評估損害與是否需要緊急援助。

大洛杉磯 地區感受到強烈搖晃。洛杉磯市長貝斯（Karen Bass）表示，洛市消防局（LAFD）已啟動地震應變機制，進行城市巡查，將持續監測情勢。

朱利安消防局一名接線員指出，地震後尚未收到任何災情或求救電話，僅形容為「晃得很厲害」；縣警局與地方警局亦表示尚未收到重大災情通報。在震央附近經營朱利安咖啡館與烘焙坊（Julian Cafe & Bakery）的業主Riley Ozuna表示，有幾個杯子掉到地上，但一切都還好。

地震期間，聖地牙哥市內吊燈擺動、貨架搖晃，甚至遠至洛杉磯地區的居民，也有感受。朱利安小鎮以蘋果派與烘焙坊聞名，平時是熱門觀光景點。

在地震發生後，南加不少地區居民收到地震警報，提醒民眾「檢測到地震」，在地震發生時應遵守「趴下、掩護、抓牢」的自保原則。

根據USGS資料，加州每年記錄數千次地震，但絕大多數為小規模地震。每年大約有數百次地震達規模3.0以上，只有15至20次達規模4.0或以上。