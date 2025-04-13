500學生齊聚 南加州第49屆春季中文學術比賽盛大舉行

南加州中文學校聯合會團隊經驗豐富，力求賽事公正、公平、公開。（記者邵敏／攝影）

南加州 中文學校聯合會（SCCCS）第49屆春季中文學術比賽，13日在洛杉磯縣亞凱迪亞高中（Arcadia High School）盛大舉行，500多名學生參與本屆賽事，上千人齊聚現場，氣氛熱烈非凡。

（視頻來源：記者邵敏）

比賽上午9時開始，項目包括涵蓋詩詞朗誦、講故事、演講等；而高年級的簡報演講比賽12日以線上方式順利開展。參賽學生年齡跨度從5歲到高中生，預計約30%的學生將獲獎。值得一提的是，比賽還設有「台灣華語文學習中心」（TCML）成年人說笑話比賽，參賽者通過錄制影片上傳的方式參與。

此項賽事幾十年來深受當地華人家庭歡迎，已經成為南加 州地區中文教育的一項重要活動。今年賽事共有34所學校參與，報名總人數達546人。除中文學校外，公立小學沉浸班級作為聯合會會員學校，也積極參與。

華裔 母親徐上媖帶女兒參加比賽，她回憶起20多年前也曾以學生身分參加這項賽事，如今角色轉換，她將比賽經驗傳授給女兒。「這不僅是一場賽事，更是文化傳承」。何女士帶著8歲女兒參賽，孩子為此次比賽已準備兩、三個月，「女兒從小學習中文，至今已有三、四年，掌握中文對華裔孩子至關重要。」

聖蓋博市議員吳程遠13日也帶女兒參加演講比賽，他指出，學好中文對孩子未來成長助力極大。吳程遠分享孩子學習中文的經驗，包括先學注音符號、以繁體字學習為主等，華裔家庭要以講中文為主，避免孩子因學校環境降低對母語的認同感。

南加州中文學校聯合會會長車慶餘表示，學術比賽不僅能評估學生學習成果，更是鍛煉孩子競爭力的有效平台；籌備團隊經驗豐富，賽事瑣碎複雜但力求公正、公平、公開，也正因如此，比賽贏得眾多家長信賴。賽事學術委員會主委李梅如指出，春季中文學術比賽接軌AP中文考試，訓練學生演講技巧及口語能力；同時通過比賽，還可以讓學生總結中文學習經驗，更加自信大膽表達自己。

洛僑中心主任鐘佩珍也在賽事現場，她對籌備團隊表示感謝，稱讚賽事執行嚴格，公開透明，並認為比賽能帶動中文學校教學，口語表達是華語文非常重要部分。鐘佩珍建議可增加親子賽事，提高孩子積極性，從小培養對華語文的興趣。